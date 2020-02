Jeanette Biedermann erobert mit deutschem Rock die Herzen der Fans

Singender Wirbelwind

+ © KOWALEWSKI Wirbelwind auf der Bühne des „Modernes“ in Bremen: Jeanette Biedermann mit ihrer Show „DNA 2020“. © KOWALEWSKI

Bremen - „Ich hab‘ auf die Uhr geguckt, nicht wegen Euch, sondern wegen des Pulses“, sagt Jeanette Biedermann. Der liege bei stolzen 156 Schlägen pro Minute. Sie hat gerade „Can’t buy me love“ gesungen, und wie über den ganzen Abend haben Biedermann und ihre Band am Mittwoch vor rund 300 begeisterten Fans im „Modernes“ in der Neustadt bei ihrem Konzert auf der Tour „DNA 2020“ alles gegeben.