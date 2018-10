Sind „falsche Polizisten“ Mitglieder von Callcenter-Bande?

Bremen - Von Steffen Koller. Zwei Betrugsmaschen, ein Prozess: Weil sie alte Menschen um ihr Erspartes gebracht oder es versucht haben sollen, müssen sich zwei 27 und 30 Jahre alte Männer seit Freitag vor dem Landgericht verantworten. Ihnen wird unter anderem gewerbsmäßiger Betrug zur Last gelegt. Doch laut Anklage haben sie nicht nur Rentner abgezockt. Auch Versandhäuser sollen Opfer eines der Männer geworden sein – und das in 167 Fällen.

So anonym die Taten begangen wurden, so unerkannt wollen die beiden Angeklagten bleiben. Mohamad G. (30) zieht sich seine Kapuze tief ins Gesicht und setzt sich auf die Anklagebank, wenig später wird sein mutmaßlicher Komplize Mehmet A. (27) in Handschellen in den Saal geführt. A. sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er Ende Januar in Athen festgenommen wurde. G. ist nach seiner U-Haft wieder auf freiem Fuß. Sollten die Männer wegen gewerbsmäßigen Betrugs schuldig gesprochen werden, drohen ihnen bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, „als Mitglieder einer Bande“ gezielt Senioren angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben zu haben. In insgesamt vier Fällen hätten der aus dem Libanon stammende Mohamad G. und der Türke Mehmet A. die von 70 bis 87 Jahre alten Rentner aus Burg, Magdeburg, Westerstede und Berlin durch erdachte Geschichten dazu bewegt, Geld oder Wertgegenstände an sie auszuhändigen. In einem Fall sollen sie einer Frau berichtet haben, Einbrecher seien unterwegs und sie müsse ihr Erspartes sofort von der Bank holen und es den falschen Polizisten aushändigen.

Dreimal ging Betrug nicht auf

In drei Fällen ging der Plan nicht auf. Kurz vor der eigentlichen Geldübergabe wurden die Senioren gewarnt. In einem Fall ergaunerten die mutmaßlichen Täter dennoch 16 Goldbarren eines 81-Jährigen aus Berlin. Wert: rund 59.000 Euro. Besonders perfide: Der Mann sei „erkennbar demenziell“ gewesen, führte der Staatsanwalt aus. Auch als der Mann die Barren bereits übergeben hatte und die Polizei Mohamad G. kurz danach festnahm, sollen Komplizen weiter beim Opfer angerufen haben. Sie erhofften sich wohl, auch die restlichen Wertgegenstände – Krügerrand-Münzen und Bargeld im Wert von etwa 110.000 Euro – zu erbeuten. Um am Telefon möglichst nicht aufzufallen, manipulierten die Männer laut Anklage mit einer bestimmten Methode, dem Call-ID-Spoofing, die Anrufer-Nummer. Auf dem Rufnummerndisplay der Angerufenen habe demnach in einigen Fällen die Nummer 110 gestanden.

Mohamad G. soll als „dauerhafter Logistiker“, also als Abholer, direkt aus Bremen fungiert haben, sein Komplize Mehmet A. als „Mediator“ aus der Türkei. Er soll darüberhinaus „eine Führungsposition innerhalb der Gruppe“ übernommen haben. Wie viele Taten tatsächlich auf das Konto des Duos gehen, könne derzeit nicht genau beziffert werden, hieß es.

Was hingegen beziffert werden kann, sind weitere mutmaßliche Betrugstaten von Mehmet A. Er soll unter Alias-Namen in 167 Fällen bei Versandhäusern Artikel bestellt haben, Komplizen holten die Ware dann mit gefälschten Vollmachten ab. Gesamtschaden: mehr als 35.000 Euro.