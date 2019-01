Silvestertypische Delikte beschäftigen Bremer Einsatzkräfte

Bremen – Von Jörg Esser. Die Feuerwehr rückte zu 73 Löscheinsätzen aus. Der Rettungsdienst meldete 143 Einsätze. Und die Polizei sprach am Dienstagmittag von einer „einsatzreichen, aber trotzdem weitgehend friedlichen Nacht mit zahlreichen silvestertypischen Delikten“.

Dazu zählten Schlägereien und der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerkskörpern. Die Polizei war in großer Präsenz im Einsatz. „Als ergänzendes Element der Deeskalation und als Mittel der polizeilichen Eigensicherung“ wurden Bodycams eingesetzt, hieß es.

Zu einer brutalen Schlägerei kam es bei einer Feier am Richtweg. Um kurz vor zwei Uhr wurde über den Notruf eine Auseinandersetzung auf einem Silvesterball gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Den Angaben zufolge gingen rund zehn überwiegend noch unbekannte Männer auf einen 23-Jährigen los. Sie traten mehrfach auf den am Boden Liegenden ein, unter anderem auch gegen seinen Kopf, so dass dieser in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Polizisten stellten einen 22-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort und nahmen ihn vorläufig fest.

Mehrere tausend Menschen feierten den Jahreswechsel auf den Straßen Bremens. Insbesondere im Bereich der Weserbrücken, der Schlachte, vor dem Goethetheater, an der Sielwallkreuzung und im Bereich der Grohner Düne versammelten sich zahllose Menschen zum Feiern, hieß es. Hierbei wurden jede Menge Raketen und Böller gezündet – teilweise auch in die Menschenmengen hinein. „Gegen 0.15 Uhr beschossen unterhalb der Teerhofbrücke mehrere Personen vorbeigehende Passanten mit Pyrotechnik“, so die Polizeiprecherin. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte stellten einen Tatverdächtigen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Bereits im Vorfeld über das Stadtgebiet verteilt rund 120 der sogenannten „Polenböller“ sichergestellt. „Mehrere Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurden gefertigt“, ergänzte die Sprecherin.

73 Einsätze im Löschdienst

„Im Löschdienst wurden am Abend und in der Silvesternacht in der Zeit von 17 bis 4 Uhr 73 Einsätze abgearbeitet“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Und weiter: „Das Einsatzspektrum reichte hier von brennenden Müllcontainern, über Balkonbrände bis zu vier größeren Einsätzen in Schwachhausen, Mittelshuchting, Woltmershausen und Gröpelingen.“

Noch am Silvestertag – um 17.17 Uhr – wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Brand an der Liegnitzstraße in Gröpelingen gemeldet. Mehrere Anrufer meldeten dort einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Leitstellen schickte elf Fahrzeuge mit mehr als 40 Kräften in den Einsatz.

„Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es im ersten Obergeschoss eines viergeschossigen Wohngebäudes“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Zimmer stand bereits in Vollbrand. Aus der Brandwohnung wurde eine leblose Person herausgeholt. Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolgreich und das Brandopfer wurde in ein Bremer Krankenhaus transportiert. Zwei weitere Bewohner erlitten leichte Verletzungen.

143 Einsätze für die Rettungsdienste

Auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Woltmershausen brannten kurz nach Mitternacht Papierballen. Auf einer Fläche von 50 Meter mal 40 Metern stand gepresstes Papier in Flammen, sagte ein Mitarbeiter der Feuerwehr-Leitstelle. Es habe einen erheblichen Funkenflug auch über benachbarte Häuser gegeben. Menschen seien aber nicht in Gefahr. Verletzt wurde nach vorläufigen Erkenntnissen niemand. Die Feuerwehr war in der Nacht mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Eine Ende der Löscharbeiten war zunächst nicht absehbar. Die Brandursache ist noch unklar.

„Im Rettungsdienst kam es während der Silvesternacht von 17 bis 4 Uhr zu 143 Einsätzen, hieß es. „Hier wurden die Kräfte neben dem Alltagsgeschäft durch Einsätze gebunden, für die der falsche Umgang mit Feuerwerkskörpern und der übermäßige Genuss von Alkohol verantwortlich waren“, sagte ein Feuerwehrsprecher.