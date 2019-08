„Überseeinsel“ in Bremen: Silo wird zum „hippen“ Hotel

Bremen - Die Planer sprechen von einem „neuen Sahnestück in der Überseestadt“. Auf 15 Hektar Fläche auf dem ehemaligen Kellogg-Areal am Europahafen wird ein „zukunftsweisendes Quartier“ geplant. Hier entsteht ein neues Stück Stadt“, formulierte es Noch-Bausenator Joachim Lohse (Grüne). Und er ergänzte: „Das Areal birgt ungeheure Potenziale.“

Vor gut einem Jahr ist das Gelände an den Windparkprojektierer WPD verkauft worden. Mittlerweile ist in enger Abstimmung mit der Stadt Bremen die Gesellschaft „Überseeinsel“ gegründet worden.

WPD-Gründer Klaus Meier ist Investor und Chefplaner. Er ist mit der WPD seit Jahren in der Überseestadt ansässig und „hat den Finger gehoben, als Kellogg 2016 öffentlich gemacht hat, dass die Produktion geschlossen wird und die Diskussion um die Nachnutzung begann“.

Überseeinsel: Auch für Familien spannend

Die „Überseeinsel“ soll ein nachhaltiges und wegweisendes Quartier werden. Meier will ein „anspruchsvolles und auch für Familien spannendes Modellvorhaben“ realisieren. Senatsbaudirektorin Prof. Dr. Iris Reuther sagt: „Im Mittelpunkt stehen Lebendigkeit, Urbanität und ein charaktervolles Stadtbild.“ Und weiter: „Es geht nicht nur um Quadratmeter, sondern um Qualität.“

+ Urbanes Leben soll rund um die alten Fabrikhallen entwickelt werden. © VISUALiSIERUNG: DMAA Es geht auch darum, neuen Wohnraum zu schaffen. Laut städtebaulichem Vertrag sind 1 200 neue Wohnungen geplant. „Es werden wohl mehr“, sagte Meier jüngst in einem Interview. Geplant sind unter anderem 300 kleine Wohnungen (30 Quadratmeter) etwas für Azubis, Studenten und Senioren.

Derzeit laufen die Abrissarbeiten. Der alte Weserbahnhof ist weg. Laut Meier sind in Kürze 45.000 Quadratmeter baufertig. Ein Bebauungsplan muss erstellt werden. Das Büro SMAQ für Städtebau und Architektur aus Berlin wird die Quartiersentwicklung hauptverantwortlich zeichnen und hat ein Gesamtkonzept für das Areal formuliert.

Überseeinsel-Entwürfe aus Bremen und Kopenhagen

Aber auch aus den Entwürfen des Bremer Architektenteams OMP sowie „COBE Architects“ aus Kopenhagen werden jeweils Elemente in die weitere städtebauliche Planung einfließen, sagt Jens Lütjen, geschäftsführender Gesellschafter des Bremer Immobilienberatungsunternehmens Robert C. Spies, das die Überseeinsel vermarkten soll.

+ Die zukünftige „Überseeinsel“ gleicht derzeit einer Industrieruine mit Sand- und Steinhaufen. © ESSER Ziel sei es, ein urbanes Mischgebiet zu schaffen – mit Platz für ein abwechslungsreiches Wohnungsangebot, öffentliche Einrichtungen sowie Raum für Dienstleistungen und gewerbliche Nutzer. Am Europahafenkopf sind zudem Kita, Grund- und Oberschule geplant. Ebenso soll es Grünflächen am Weserverlauf, Parks und Spielplätze geben.

Und: Identitätsstiftende Gebäude sollen erhalten bleiben. Dazu zählen das Silo, das Reislager und eine 120 Meter lange Lagerhalle mit roten Klinkern. Das Silo beispielsweise soll zu einem „coolen und hippen“ 120-Zimmer-Hotel und Bürolofts umgebaut werden. Dafür hat die „Überseeinsel“-Gesellschaft das Wiener Architektenbüro Delugan Meissl ins Boot geholt.

Umbau des Silos soll 2020 beginnen

Mit dem Umbau des Silos soll Anfang 2020 begonnen werden. Im Reislager sollen Gastronomie und Einzelhandel zu einem „Foodcourt“ verschmolzen werden – mit Bäckerei, Brauerei und so weiter. Apropos Gastronomie: Ein vietnamesisches Restaurant ist bereits in die ehemalige Kellogg-Kantine eingezogen. Auch die gemeinnützige „Gemüsewerft“ ist aufs Areal gezogen und will dort vor allem Hopfen anbauen.

Das gesamte Quartier soll weitgehend autofrei sein. Soll heißen: kein Autoverkehr innerhalb des Quartiers, aber genügend zentrale Stellplätze für die Bewohner in Parkhäusern. Plus Carsharing plus Ladesäulen für E-Mobile. Und: Meier will 80 bis 85 Prozent der Energie für Mobilität und Heizungen im Quartier aus Windkraftanlagen bereitstellen. Ab 2020 sind die ersten Baumaßnahmen geplant. Für das Gesamtvorhaben veranschlagt Lütjen etwa zehn Jahre Zeit. Bis dahin sollen auf der Überseeinsel 750 bis 800 Millionen Euro investiert werden,