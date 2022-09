Sielwallkreuzung in Bremen bleibt an Wochenenden gesperrt

Von: Johannes Nuß

Die Sielwallkreuzung bleibt auch weiterhin an Wochenenden und vor Feiertagen für den Autoverkehr gesperrt. (Symbolbild) © Symbolbild Enno Eidens

Die Polizei Bremen hat bei Kontrollen am Donnerstag mehrere Verstöße in der Raser- und Poser-Szene festgestellt. Es bleibt ein Dauerthema in Bremen.

Bremen – Parallel zu Ermittlungen der Polizei Bremen gegen die Poser- und Raserszene in der Hansestadt Bremen, ist entschieden worden, die Sielwallkreuzung weiterhin an Wochenenden und vor Feiertagen für Autos gesperrt zu lassen. Das berichtet am Freitagmorgen das Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen auf seiner Webseite. Die Abgeordneten hatten mehrheitlich während der Sitzung der städtischen Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung dafür votiert.

Raser und Poser in Bremen: Sielwallkreuzung bleibt an Wochenenden gesperrt

Wie es heißt, gehe es in erster Linie um die Sicherheit der Menschen, die sich freitags, samstags und vor Feiertagen ab 21:00 Uhr in dem betroffenen Bereich an der Sielwallkreuzung in Bremen aufhalten. In diesem Zusammenhang ist in Bremen immer wieder die Polizei gefragt.

Genau wie am Donnerstagabend, dem 1. September 2022, in der Bremer Neustadt, wie die Polizei am Freitagmorgen selber berichtet. Nach Beschwerden durch Anwohnerinnen und Anwohner überprüfte die Kontrollgruppe Raser und Poser der Polizei Bremen nämlich am Donnerstagabend Kraftfahrzeugführer in der Neustadt und ahndete Verstöße.

Raser und Poser in Bremen: Kontrollgruppe der Polizei kontrolliert am frühen Donnerstagabend

Die Einsatzkräfte kontrollierten in den frühen Abendstunden im Bereich der Kornstraße und der Meyerstraße das Tempo der Autos und Zweiräder. Dabei wurden bei zehn Fahrzeugen Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der schnellste Autofahrer war in der 30er-Zone mit 50 km/h unterwegs.

Gleich beim ersten Fahrzeug fiel den Polizisten ein besonders zittriger Fahrer auf. Ein Urintest war schlussendlich positiv auf Kokain. Somit wurde für den 30 Jahre alten Mann eine Blutentnahme angeordnet. Ihm droht jetzt eine Strafe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot bzw. die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Raser und Poser in Bremen: CDU und Grüne begrüßen die Sperrung der Sielwallkreuzung

Die Kontrollgruppe besteht aus geschulten Mitarbeitern und hat speziell Raser und Poser im Visier. Die Spezialisten fahren im gesamten Bremer Stadtgebiet auf Streife und berücksichtigen dabei auch Beschwerden und Hinweise aus der Bevölkerung, die erfahrungsgemäß im Sommer zunehmen. Sie sind angehalten, typische Verstöße wie lautstarkes Beschleunigen, unnützes Hin- und Herfahren, belästigendes Posen, technische Manipulationen an Kraftfahrzeugen, kurzzeitige Geschwindigkeitsübertretungen und verbotene Kraftfahrzeugrennen zu unterbinden und zu ahnden.

Auch aus diesen Gründen wird die Sielwallkreuzung in der Innenstadt seit vergangenem Sommer über das Wochenende und vor Feiertagen gesperrt. Die CDU- und Grünen-Abgeordneten begrüßten während der Sitzung der städtischen Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung die bleibende Sperrung, wie buten un binnen berichtet. Jetzt wird noch diskutiert, ob in der Stadt Bremen Lärmblitzer aufgestellt werden sollen.