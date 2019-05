In der SPD rumort es: Sieling und Aulepp lehnen Rücktritt ab

Grüne fordern „Signal des Aufbruchs“

+ © DPA/ASSANIMOGHADDAM Die nächsten Kandidaten, bitte: Grünen-Spitzenfau Maike Schaefer (am Mikro) empfing Donnerstag die SPD mit Sascha Aulepp (l.), Carsten Sieling und Wirtschaftssenator Martin Günthner (r.). © DPA/ASSANIMOGHADDAM

Bremen – Die Bremer SPD will trotz ihrer Wahlschlappe nichts am Führungspersonal ändern. Bürgermeister Carsten Sieling wies vor einem Sondierungsgespräch mit den Grünen die Forderung nach Rücktritt zurück. „Entscheidend ist, dass die Gremien, der Landesvorstand und die anderen, die hier stehen, mich beauftragt haben, die Verhandlungen zu führen“, sagte er am Donnerstag vor Journalisten.