Handelskammer ehrt pfiffige Azubis: Ein Heim für 100 000 Bienen

+ Sie schufen ein Heim für 100 000 Bienen: Leslie Bultmeier (23, l.) und Julian Rothkehl (22), Auszubildende beim Projektentwickler Peper & Söhne. Foto: PEPER & SÖHNE

Bremen - Von Martin Kowalewski. Was macht Siegertypen aus? Die Handelskammer Bremen hat am Montagabend im Bremer Theater im Rahmen ihres Wettbewerbs „Siegertypen 2019“ 21 Azubis von Bremer Unternehmen für ihr besonderes soziales, ökologisches und kreatives Engagement ausgezeichnet. Auf Platz eins bis drei finden sich Projekte, an denen drei Frauen und ein Mann beteiligt sind.