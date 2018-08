Erinnerungen an Nachkriegsbürgermeister Wilhelm Kaisen im Borgfelder Ratsspiekerpark

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es ist ein vergleichsweise kleiner Park – erinnert aber wird hier an einen großen Bremer. An Bremens Nachkriegsbürgermeister Wilhelm Kaisen (SPD, 1887 bis 1979). Der lebte in Borgfeld. Und hier, in Borgfeld, liegt auch der Ratsspiekerpark – auf einem Areal mit Geschichte, heute Thema unserer Serie „Grünes Bremen“.

Spazieren wir 200 Jahre zurück in die Vergangenheit. Bis anno 1818 war hier der Ratsspieker zu finden, der Sitz des Ratsrichters und damit zugleich so etwas wie der (administrative) Mittelpunkt des Dorfs Borgfeld. Der Ratsrichter war ein Vertreter des Senats. 1819 ging der Ratsspieker (Ratsspeicher) in Privatbesitz über.

Eine Gastwirtschaft und eine Bäckerei kamen in das Gebäude hinein. Der Name „Ratsspieker“ blieb. Im Jahr 1870 wurde ein Saal angebaut. Der „Ratsspieker“ war nun ein Tanzlokal – und als solches weit über Borgfelds und Bremens Grenzen hinaus bekannt, nicht nur wegen seiner Jugendstil-Wandbemalungen. Zudem war das Lokal ein „äußerst beliebter Treffpunkt für Wassersportler, weil die Wümme bis 1949 unmittelbar hinter dem jetzigen Ehrenmal verlief“, wie es auf einer Tafel im Park heißt. Das Ehrenmal mit Namen Gefallener beider Weltkriege war 1962 vom Eingang des Borgfelder Kirchhofs in den Park verlegt worden.

Und zwar auf den Platz des alten „Zehntscheune“, wo der Ratsrichter einst die Naturalabgaben der Bauern gelagert hatte. Anfang der 60er Jahre war die Scheune abgerissen worden. Ebenso erging es dem „Ratsspieker“ samt Tanzsaal. 1974 wurde dann auch das zur Straße hin liegende und mehr als 300 Jahre alte Rauchhaus (offenes Herdfeuer, kein Schornstein) abgerissen. In früheren Zeiten hatte hier der Dorfbote gewohnt.

Blick in den Borgfelder Ratsspiekerpark. Der Park liegt im früheren Dorfzentrum. Auch ein kleiner Kinderspielplatz – rechts im Bild – gehört zu der Anlage.

Heute liegt an dieser Stelle der vordere Teil des Ratsspiekerparks. Und vor allem steht an dieser Stelle eine Büste – die Borgfelder Wilhelm-Kaisen-Büste. Das Bronze-Kunstwerk stammt von der Künstlerin Christa Baumgärtel. Es wurde 1985 aufgestellt. 1978, im Jahr vor seinem Tod, hatte Kaisen, Bremer Symbolfigur des Wiederaufbaus und einer der Väter des Grundgesetzes, in der Mitte des Parks noch eine Linde gepflanzt – die „Kaisen-Linde“.

Die Bildhauerin Baumgärtel wiederum hat sich noch ein weiteres Mal mit dem Sozialdemokraten auseinandergesetzt. Von ihr nämlich stammt auch das 2012 aufgestellt Kaisen-Denkmal in der Bremer Innenstadt, das im kleinen Kastanienwäldchen zwischen Wall und Herdentorsteinweg zu finden ist. Dort trägt der Politiker seine charakteristische Mütze, so wie man ihn auch auf den alten Fotos von seiner Siedlerstelle in Borgfeld kennt.

Von 1920 bis 1928 sowie 1933 war Kaisen Mitglied der Bürgerschaft gewesen, zudem von 1928 bis 1933 Senator für das Wohlfahrtswesen. Die Zeit des Nationalsozialismus verbrachte er mit seiner Familie zurückgezogen auf einer Siedlerstelle in Borgfeld. Er baute Gemüse an und hielt Milchkühe. 1945 berief die US-Besatzungsmacht ihn in den Senat und wenig später zum Präsidenten des Senats und Bürgermeister.

Kaisen wurde mehrmals wiedergewählt. Im Jahr 1965 trat er zurück. In Borgfeld kümmerte er sich nun wieder verstärkt um seinen Hof – und vor allem um seine Frau Helene Kaisen (1889 bis 1973), die pflegebedürftig geworden war. Zudem schrieb Kaisen seine Erinnerungen („Meine Arbeit, mein Leben“).