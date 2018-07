Die siebte Rückkehr des Bremer Hahns

Eine Platte erinnert am Sieben-Faulen-Brunnen in der Böttcherstraße an den verlorenen Hahn ...

Bremen - Von Jörg Esser. Es ist eine schier unendliche Geschichte. Und wieder mit Happy End. Hauptdarsteller ist ein Hahn. Besser gesagt: der Hahn vom Sieben-Faulen-Brunnen in der Böttcherstraße. Der war ja seit Anfang Januar wieder weg. Und ist jetzt auf mysteriöse Art und Weise nach Hause zurückgekehrt.

Zurück in die Geschichte: Die kleinen Bremer Stadtmusikanten aus Bronze wurden 1927 auf dem Brunnenrohr des Sieben-Faulen-Brunnens im Handwerkerhof der Böttcherstraße installiert. Geschaffen hat die Skulptur Bernhard Hoetger, nach dessen eigenwilligen Plänen ja auch das Paula-Modersohn-Becker-Haus errichtet wurde. Während Esel, Hund und Katze ein ruhiges Dasein fristeten, ist mit dem Hahn der Kleinste im Bunde immer wieder ausgeflogen. Unfreiwillig, versteht sich.

Siebenmal ist er in all den Jahrzehnten vom Sockel gestürzt (oder besser: gebrochen), einmal gar bis Miami entführt worden. Das war 1957. Junge Matrosen hatten den kleinen Hahn bei einer Zechtour als Souvenir von einem Unbekannten erworben, hieß es. Angeblich wurde der kleine Bremer in der Koje eines Seemanns auf einem Hamburger Schiff im Hafen von Miami entdeckt. Und kehrte von dort zurück.

Umstände des zweiten Diebstahls ungeklärt

Die Umstände des zweiten Diebstahls konnten nicht völlig geklärt werden. Jedenfalls fanden zwei elfjährige Jungen den gestohlenen Hahn 1963 in einem Fahrstuhl des Bremer Hauptbahnhofs. 2014 flatterte der Hahn aus Cloppenburg per Post in die Böttcherstraße zurück.

+ Zuletzt wurde der bronzene Hahn (mittlerweile der dritte Abguss), wie erwähnt, im Januar das Opfer von Räubern. Nachdem niemand mehr mit der Heimkehr gerechnet hat, wurde im Juni eine Platte an die Originalstelle montiert mit der Silhouette des Hahns und dem Hinweis, dass sich das Original im Museum befinde und nicht an seinen angestammten Platz zurückkehren werde.

Doch der kleine Flattermann ist offensichtlich anhänglich. „Ich habe wirklich nicht mehr damit gerechnet, aber am Montag lag der Hahn zusammen mit einer Visitenkarte eines Münchner Architekten auf meinem Schreibtisch“, sagt Susanne Gerlach, die Geschäftsführerin der Böttcherstraßen-Gesellschaft.

Was hat der Hahn wohl erlebt?

Der Mann hatte den Hahn während einer Stadtführung entdeckt, im Handwerkerhof, hinter der Ludwig-Roselius-Büste. „Jetzt rätseln wir natürlich, was unser Hahn in der Zwischenzeit wohl alles erlebt hat“, ergänzt Gerlach. „Jedenfalls muss er seinem Dieb zwischenzeitlich ein schlechtes Gewissen bereitet haben.“

Der Hahn soll dennoch nicht wieder installiert werden, die Hinweisplatte bleiben. „Vielleicht stellen wir den Rückkehrer neben seinem Original im Museum aus – als Mahnung an die Ehrlichkeit und Garant für tolle Geschichten“, sagt Gerlach.