Prozess um Totschlag: Tat vor den Augen der Kinder

Bremen - Von Steffen Koller. Mit der verstörenden Aussage eines siebenjährigen Jungen ist am Montag der Prozess gegen zwei 28 und 67 Jahre alte Männer vor dem Landgericht Bremen fortgesetzt worden. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Ende November 2018 ihren Schwager beziehungsweise Schwiegersohn erstochen zu haben – vor den Augen der beiden Kinder des Mannes. In einer Videovernehmung schilderte der Junge das mutmaßliche Tatgeschehen.

„Es war alles super. Wir waren alle glücklich. Und dann kam Opa und hat alles versaut.“ Es sind Auszüge aus einer etwa 40-minütigen Aufzeichnung, aufgenommen am 22. Januar dieses Jahres. Der Junge, der auf einem gelben Sessel nervös hin und her rutscht, sich ab und an erhebt und etwas trinkt, redet nicht etwa über einen misslungenen Ausflug mit seinem Großvater. Der Junge rekonstruiert für eine Vernehmungsrichterin den Tod seines eigenen Vaters.

Tatort: die gemeinsame Wohnung, in der der Junge mit Mutter, Vater und zwei Geschwistern lebte. Die mutmaßlichen Täter: Großvater (67) und Onkel (28) des Jungen. Laut Staatsanwaltschaft soll Abdullah C. seinen Schwiegersohn (35) festgehalten, Tahir C. viermal mit einem Messer auf seinen Schwager eingestochen haben. Der Mann starb noch am Tatort.

Was für den Siebenjährigen kaum in Worte zu fassen ist, ist laut Anklage als gemeinschaftlicher Totschlag zu werten. Immer wieder fragt der Junge im Video die Richterin: „Soll ich jetzt erzählen?“ Als wolle er sich die schrecklichen Details von der Seele reden, berichtet der Schüler, wie am späten Abend des 26. November vergangenen Jahres Abdulla C. und sein Sohn Tahir C., beide türkische Staatsbürger, die Wohnung in Hemelingen betreten. Anfangs, so der Junge, hätten alle drei „gechillt“. Dann sei es zum Streit gekommen. „Wo ist mein Geld?“ habe Abdullah C. das spätere Opfer angebrüllt. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Abdullah C. habe mit einer Schere zugestochen, Tahir C. mit einem Messer. Dann sollen sie auch das Gesicht ihres Opfers verstümmelt haben – alles vor den Augen der Kinder. Neben dem Siebenjährigen soll auch seine zehnjährige Schwester alles mit angesehen haben.

„Er war glücklich. Jetzt ist er weg.“

Der Junge, der seinen Vater im Video als „den Stärksten“ beschreibt, bringt seine Sehnsucht so zum Ausdruck: „Er war glücklich. Jetzt ist er weg.“ Dann: „Mein Papa kommt immer noch nicht nach Hause.“

Der Kleine widerspricht mit seiner Aussage zumindest bezüglich der Tatbeteiligung der Anklageschrift. So hätten beide zugestochen, sagt der Junge. „Mein Opa hat gestochen. Mein Onkel hat auch mitgemacht.“ Auch deshalb sei es für ihn nicht begreiflich, warum „Opa hier überall frei herumläuft“. Anders als Tahir C., der in Untersuchungshaft sitzt, befindet sich Abdullah C. zur Zeit auf freiem Fuß.

Ehefrau des Opfers sagt auch aus

Auch die Ehefrau des Opfers – Tochter beziehungsweise Schwester der Angeklagten – sagte am Montag vor Gericht aus. Sie sei zur Tatzeit im Obergeschoss der Wohnung gewesen und habe sich um das dritte Kind, den einjährigen Sohn, gekümmert. Als sie von ihren beiden anderen Kindern zu Hilfe gerufen wurde, stürmte sie, so ihre Aussage, ins Wohnzimmer und sah dort Bruder und Vater auf dem Sofa. Beide hätten ihren Mann festgehalten, die Couch sei bereits voll Blut gewesen.

Auch sie sagt, es sei um Geld gegangen. 13.000 Euro hätten beide ihrem Vater geschuldet. Als sie eingreifen wollte, habe ihr Vater sie geschlagen und gedroht: „Dich bringe ich auch noch um, Du Schlampe! Gib mir mein Geld!“ Dann habe er sie geschlagen. Zweimal, direkt ins Gesicht. Und dann habe sich ihr Vater wieder ruhig ins Sofa fallen lassen.