„Sie wäre nicht abgehauen“

Bremen - Von Steffen Koller. Vieles im Mordprozess ohne Leiche am Bremer Landgericht ist weiterhin ungewiss. Warum verschwand die damals 29-jährige Jutta Fuchs aus Farge spurlos? Ist sie Opfer eines Verbrechens geworden? Oder hat sie nach der bevorstehenden Trennung von ihrem jetzt angeklagten ehemaligen Verlobten Wolfgang O. (58) einfach das Weite gesucht – und zwar ohne den damals zweijährigen Sohn mitzunehmen?

Zeugen, die am Freitag vor der Strafkammer 22 aussagten, konnten zentrale Fragen des Verfahrens nicht beantworten. In einer Sache waren sie sich aber einig: Einfach so wäre Jutta Fuchs niemals abgehauen.

„Sie hatte abgeschlossen.“ Darauf legt sich eine Zeugin fest. Die 50-Jährige gehörte lange Zeit zur Familie, kannte sowohl Jutta Fuchs als auch ihren Verlobten Wolfgang O., dem die Anklage Mord vorwirft. Bis heute wisse sie nicht, was mit der damals 29-Jährigen passiert sei, Verdächtigungen haben sie nie angestellt, sagt sie. Und doch wisse sie eines ganz genau: „Sie ist hundertprozentig nicht einfach so weggegangen.“ Zu sehr habe sich Jutta Fuchs auf den bevorstehenden Umzug in ihre neue Wohnung gefreut. „Endlich in einen Neubau“, erinnert sich die Zeugin an die Worte der seit 25 Jahren spurlos verschwundenen Frau. „Seit langem“ soll die Frau es nicht mehr mit ihrem damaligen Lebensgefährten ausgehalten haben. „Sie wollte alleine wohnen – mit ihrem Sohn.“

Staatsanwalt Arne Kluger sieht genau hier das mögliche Motiv für den mutmaßlichen Mord an der Frau. Danach war ihr Verlobter Wolfgang O. durch die geplante Trennung gekränkt und wollte sich durch die Tat das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn sichern. Als Tatzeitpunkt nennt die Anklage „einen nicht exakt bestimmbaren Zeitpunkt“ – nach bisherigen Erkenntnissen wurde Jutta Fuchs zwischen dem 25. und 26. Juni 1993 letztmals gesehen. Danach verliert sich jede Spur. Der Angeklagte bestreitet die Tat. Zu Prozessauftakt sagte er: „Ich bin unschuldig.“

Eine weitere Zeugin (50), die in dem Hause wohnte, in das Jutta Fuchs ziehen wollte, sagt, sie habe die 29-Jährige zwar nur kurz gekannt, dennoch sei in dieser Zeit eine gute Freundschaft entstanden. Auch sie könne sich das Verschwinden der jungen Frau nicht erklären. Doch einfach weggehen? Ohne Abschiedsbrief? Ohne eine Nachricht? „Sie wäre nicht abgehauen. Sie hätte den Kleinen nie allein gelassen“, ist sich die Frau sicher. Die Aussagen decken sich zumindest in diesem Punkt mit Angaben der jüngeren Schwester und einem Schwager von Jutta Fuchs, die bereits vor Gericht aussagten (wir berichteten). Beide glauben an ein Verbrechen. Dem Angeklagten droht bei einer Verurteilung wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe. Doch Beweise kann auch Tag vier im Verfahren nicht liefern. Bislang fußen die Anschuldigungen lediglich auf Indizien – für das Gericht bleibt der Prozess, der am Dienstag, 28. August, fortgesetzt wird, mühevolle Detailarbeit.