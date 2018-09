„Sie schlugen gezielt auf den Kopf“

Prozess um Silvestermord: Aussagen zweier Tatzeugen belasten die Angeklagten schwer

+ Die Angeklagten Hayat G. (35, vordere Reihe, von links), Hayrettin G. (26) und Sipan G. (17) auf der Anklagebank des Bremer Landgerichts. - Foto: Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Kein Ende in Sicht: Im Prozess gegen drei Männer im Alter von 17, 25 und 36 Jahren, denen gemeinschaftlicher Totschlag an einem 15-Jährigen zur Last gelegt wird, ist mehr als ein Jahr nach Verhandlungsbeginn immer noch nicht abzusehen, wann die Beweisaufnahme geschlossen werden kann. Am Mittwoch hörte das Bremer Landgericht einen Kriminalbeamten, der zwei Tatzeugen vernommen hatte. Ihre Aussagen belasten die Angeklagten schwer.