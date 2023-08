Sicherheit und Sauberkeit in der Bremer City: Kammer plant Runden Tisch

Von: Thomas Kuzaj

Obdachlosigkeit zählt zu den Problemen in der Bremer Innenstadt, hier fotografiert an der Stintbrücke in der Nachbarschaft von Marktplatz, Langenstraße und Schütting (Sitz der Handelskammer). © Kuzaj

Bremen – Bettelei, Kriminalität und Drogenkonsum, vollgepinkelte Eingänge und Müll auf den Straßen – in Teilen der Bremer Innenstadt verschlechtert sich die Lage mehr und mehr. Maßnahmen gegen die Drogenszene am Hauptbahnhof sorgen für Verdrängungseffekte. Kaufleute und Kunden sind verunsichert. Die Bremer Handelskammer verlässt sich unterdessen nicht mehr allein auf die Politik und plant selbst einen Runden Tisch zum Thema „Sicherheit und Sauberkeit in der Innenstadt und den innenstadtnahen Stadtteilzentren“.

Es geht um die Sicherheit. Und es geht auch um den Handel. „Einbruchserien in Ladengeschäfte, eine Ausweitung der Drogenszene in die Stadtteilzentren und Quartiere Bremens sowie eine anwachsende Verschmutzung des öffentlichen Raumes belasten zunehmend die Geschäftstätigkeit des Einzelhandels, der Gastronomie und vieler Dienstleistungsunternehmen“, heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung der Kammer. Ziel des Runden Tisches sei „mehr Sicherheit und die Durchsetzung von Sauberkeit und rechtsstaatlicher Ordnung“. Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Dr. Matthias Fonger: „Die Bremer Wirtschaft erwartet von Politik und Verwaltung ein wirksames und abgestimmtes Vorgehen gegen Drogenmissbrauch, Kriminalität und Obdachlosigkeit.“

Eine stärkere Polizeipräsenz sei eine wichtige Sofortmaßnahme, um zu verhindern, dass „ganze Geschäftslagen durch die Begleiterscheinungen einer anwachsenden Drogenszene abgewertet werden“, hieß es weiter. Unter anderem im Viertel klagen Gastwirte und Einzelhändler über Taschendiebe und „Antänzer“. Neben der Polizeipräsenz sei „ein schlüssiges Gesamtkonzept“ vonnöten, so Fonger. „Um die Situation gemeinsam zu analysieren sowie das weitere Vorgehen zu klären und mögliche Maßnahmen zu diskutieren, plant die Handelskammer, zeitnah zu einem Runden Tisch mit allen beteiligten Ressorts, Einrichtungen und betroffenen Unternehmen einzuladen.“

Beschäftigte sollen „sicher zur Arbeit und wieder nach Hause kommen“

Alle Bemühungen, Bremen als Oberzentrum der Region „mit einem lebenswerten Mix verschiedenster vitaler Stadtquartiere“ zu positionieren, würden konterkariert, wenn Geschäfte und deren Mitarbeiter „durch Beschaffungskriminalität bedroht sind und die wirtschaftliche Existenz in Frage gestellt wird“, so Fonger weiter. Und weil es nicht mehr selbstverständlich ist, betont er, die Unternehmen seien „darauf angewiesen“, dass ihre Beschäftigten „sicher zur Arbeit und wieder nach Hause kommen und sich im öffentlichen Raum angstfrei bewegen können.“ Und: „Andernfalls droht ein Verlust von Fach- und Arbeitskräften.“ Es bedeute „stadtentwicklungspolitische Nachteile und damit weniger Steuereinnahmen“, wenn „Geschäftsleute sich aufgrund zu hoher Kriminalität von Bremen abwenden“, so formulierte es jüngst auch der FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Marcel Schröder.