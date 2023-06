Sichere Medikamenteneinnahme: Bremer Studenten entwickeln Tablettenautomaten

Von: Jörg Esser

Sieht aus wie eine Kaffeemaschine mit großem Display: der „ReMedi“-Medikamentenautomat. © Remedi

Mit einem Tablettenautomaten wollen vier jungen Bremer Studneten die Medikamenteneinnahme zu Hause sicherer machen. Der Prototyp und die dazugehörige App funktionieren.

Bremen – Tablettenboxen und Arzneimittelkassetten für eine ganze Woche, die per Hand befüllt werden – analoge Lösungen im digitalen Zeitalter. „Gefühlt gibt es seit Jahrzehnten nichts Neues“, sagt Leander Reimold (22). Gemeinsam mit seinen Kommilitonen Lauritz Zaeschmar (23), David Schmitz (21) und Marc Ulrich (25) von der Universität Bremen arbeitet er im Projekt „ReMedi Health“ an einem zeitgemäßen Angebot – einem per App gesteuerten Tablettenautomaten für die sichere Medikamenteneinnahme zu Hause.

Der Prototyp, der aussieht wie eine Kaffeemaschine mit riesigem Display, hat die Jury des Wettbewerbs „Campusideen“ der Uni Bremen überzeugt. Die vier Studenten des Wirtschaftsingenieurwesens belegten Platz zwei in der Kategorie „Geschäftsideen“ und gewannne einen Sonderpreis in der Kategorie „Markenanmeldung“.

„Unser Hauptanliegen ist es, die Medikamenteneinnahme zu Hause sicherer zu machen“, sagt Zaeschmar. Laut offizieller Zahlen werden rund 50 Prozent der abgegebenen Arzneimittel nicht korrekt eingenommen. Der Tablettenverbrauch hingegen steigt, die Menschen werden immer älter. Und es herrscht Mangel an Pflegepersonal. Soll heißen: Das System hat jede Menge Fehlerquellen. „Die klassischen Medikamentenboxen besitzen eine hohe Fehleranfälligkeit in der Nutzung“, sagt das Studenten-Team.

Das „Remedi“-Team hat einen Medikamentenautomaten zur sicheren Tabletteneinnahme entwickelt. © Esser

Herkömmliches System ist fehleranfällig

„ReMedi“ will für die Patienten auch bei eingeschränkten motorischen und geistigen Fähigkeiten oder nach schwerwiegenden Unfällen und Krankheiten eine sichere Medikamenteneinnahme gewährleisten – eben durch den Tablettenautomaten. Das System scheint zu funktionieren. „Der Prototyp erfüllt die Funktion mit extrem hoher Sicherheit“, sagt Lauritz Zaeschmar.

In die App werden alle notwendigen Informationen über die Medikamente, ihre Anzahl und den Zeitpunkt der Einnahme eingespeist. Der Automat gibt dann zum programmierten Zeitpunkt ein Signal und wirft die Tabletten in einen Becher. Und dann muss entweder die Pflegekraft dem Patienten den Becher reichen oder der Patient nimmt ihn sich selbst und schluckt die zugewiesene Ration. „Das System spart zudem Zeit“, sagen seine Entwickler. Zeit für den Patienten. Der „Remedi“-Prototyp hat ein Fassungsvermögen von 500 Tabletten. „Das reicht normal für mehrere Wochen“, sagt Schmitz. „Für die allermeisten Verbraucher sollte das Fassungsvermögen ausreichen.“ Fächer für bis zu zwölf verschiedene „Pillen“ sind vorhanden. Und auf dem Display wird zudem – gut lesbar – die Zeit bis zur nächsten Medikamenteneinnahme angezeigt. Der Automat „kommuniziert“, er gibt Signale ab, aber er redet nicht wie „Alexa“ mit dem Nutzer. „Der Automat ist das Ausgabemedium“, sagt Reimold. Es sei allerdings möglich, eine Tonspur einzusprechen, sagt Zaeschmar – etwa: „Hey Oma, es ist Zeit für Deine Medikamente.“

Fassungsvermögen von 500 Tabletten

Noch ist das System in der Testphase, sagt das „ReMedi“-Team. „Das Testen ist superrelevant, um den Prototyp weiterzuentwickeln.“ Da ist dann das Feedback von Pflegediensten oder eben von Oma wichtig. Jetzt arbeitet „ReMedi“ an einem Antrag für ein Gründerstipendium vom Bund. Das soll dem Quartett die Vollzeit-Arbeit an ihrem Projekt ermöglichen. Auch setzen sie darauf, dass der von ihnen entwickelte Medikamentenautomat als Pflegehilfsmittel zertifiziert wird. „Wir wollen so lange wie möglich die Kontrolle über ,ReMedi’ behalten“, sagen die Vier.