„Voice-of-Germany-Tour“: Fünf Kandidaten  in der Halle 7

Showteam verzichtet beim Bühnenbild auf Schnickschnack

+ © Photoka Die Bühne lenkt kaum von den Sängern ab: Stas Schurins (v.l.), Tay Schmedtmann, Lucie Fischer, Marc Amacher und Boris Alexander Stein. © Photoka

Bremen - Von Martin Kowalewski. Viel Gefühl, mitreißende Auftritte und Rock, der in die Beine fährt. Die Show der „Voice-of-Germany-Tour“ in der nahezu ausverkauften Halle 7 stimmte von der ersten bis zur letzten Minute. Es gab am Donnerstagabend vor mehreren tausend Besucher einen kleinen Wermutstropfen: Robin Resch war krank. Aber der Gewinner der Castingshow, Tay Schmedtmann, die Finalisten Marc Amacher und Boris Alexander Stein sowie die Wildcard-Gewinner Stas Schurins und Lucie Fischer glichen das mit viel Einsatz aus.

Ein Film zeigt kurze Szenen aus der Staffel. Dann ein Countdown in projizierten Zahlen. Grelle Scheinwerfer strahlen ins Publikum. Es geht los. Das Licht wird dunkler. Die sechsköpfige Band setzt bedacht und moderat ein. Dafür wird es stimmgewaltig. Mit „Human“ gelingt dem fünfköpfigen Sänger-Line-Up eine stimmungsvolle Eröffnung. Das Bühnenbild ist geradezu beeindruckend schlicht gehalten. Es wirkt fast, als wollte das Showteam betonen, dass doch noch bis vor kurzem knallhart an dem Programm gearbeitet wurde und man auf Schnickschnack keinen Wert legt. Wände aus gekippten Paletten begrenzen die Bühne nach hinten.

Die Treppe für die Auftritte besteht ebenfalls aus Paletten. Scheinwerfer stehen auf Holzboxen. Auf einer kleinen Projektionsfläche werden im Laufe des Abends neben Filmausschnitten auch immer wieder vergleichsweise einfache Muster projiziert. Mehrere Leuchtstäbe im Bühnenbereich und an den Paletten-Wänden nehmen immer wieder den Rhythmus des Schlagzeugs auf. Gewaltig wirkt der Einsatz der Deckenscheinwerfer.

Tay kann Schnulze und die Leute mögen es

Mit viel Temperament singt Tay Schmedtmann kurz danach „Starke Schulter“, erst perlend-ruhig und dann kraftvoll gesteigert. Tay kann Schnulze und die Leute mögen es. Danach kommt mit Lucie Fischers Version von „Next to me“ Schwung ins Geschehen. Von Anfang an geht das buntgemischte Publikum, darunter viele Familien, mit. Die Besucher stehen auf und klatschen mit den Songs und geben immer wieder begeisterten Applaus.

Die Rock- und Blues-Röhre Nummer eins ist an dem Abend aber Marc Amacher. Mit schwarzem Hut und vollem Körpereinsatz präsentiert er seine rauchige Version von „Personal Jesus“. Zusammen mit Barpiano-Akkorden im Hammond-Orgel-Sound wird die Nummer zum Volltreffer. „Are you gonna go my way“ präsentiert er hart und kräftig wie in der Fernsehshow. Für den AC/DC-Klassiker „TNT“ kommt Amacher mit feuerrotem Hemd. Am Ende fällt er auf die Knie und spielt die Gitarre hinter seinem Kopf. Einfach heiß! Amacher ist Kandidat für den Applaus-Rekord des Abends.

Der einzige Konkurrent ist die neue „Voice of Germany“. Für „Lauf, Baby, lauf“ schleicht Schmedtmann sich ins Publikum: Spotlight, Standing Ovations, Tay gibt den Fans die Hand. Nach dem Song dankt er: „Bremen, Ihr seid unglaublich!“

Das freut die Gäste. „Live ist Musik immer schön. Das hier war besser als im Fernsehen, eine Super-Performance“, sagt beispielsweise Dennis Schildt, der aus Elsfleth in der Wesermarsch nach Bremen gekommen ist.