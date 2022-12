DJ Bobo im Juni in Bremen: Show auf drei Bühnen

DJ Bobo steht vor einem Plakat seiner „Evolution-Tour“, die ihn am 9. Juni nach Bremen führt. © Kowalewski

DJ Bobo steht seit 30 Jahren auf der Bühne. Das Schweizer Energiebündel gastiert mit seiner „Evolution“-Tour am 9. Juni 2023 in der Bremer ÖVB-Arena auf der Bürgerweide.

Bremen – Ein Mann mit einer gemütlichen Schweizer Art und ein Energiebündel auf der Bühne: 30 Jahre ist DJ Bobo, mit bürgerlichen Namen René Peter Baumann, im Geschäft. Seine Shows sind monumentale Produktionen. Auf seiner Tour „Evolut30n 2023“ gastiert er am Freitag, 9. Juni 2023, in Bremen, in der ÖVB-Arena (Stadthalle) auf der Bürgerweide. Auf drei Bühnen spielt sich dann das Show-Geschehen ab. Im Interview spricht er über die Show und anderes aus seinem Künstlerleben.

Guten Tag, Herr Baumann. 30 Jahre Showkarriere. Hat man jetzt mehr Träume oder weniger als am Anfang?

Man hat mehr Möglichkeiten nach 30 Jahren, vor allem mehr wirtschaftliche Möglichkeiten. Aber die Träume, das ist eine schwierige Frage, die verändern sich. Am Anfang war ein anderer Traum im Vordergrund. Vielleicht nicht die größten Arenen zu füllen, sondern eher die Menschen feiern zu sehen.

Sie sagten einmal sinngemäß: Höher, weiter, schneller geht nicht mehr, aber anders. Eine Show mit drei Bühnen ist aber schon eine Steigerung.

Jein. Die sind verteilt auf die Halle. Egal, wo du sitzt in der Halle, bist du relativ nahe am Geschehen. So kommen wir im Laufe des Abends relativ nahe an jeden heran.

Viele Kilometer in einer Show

Da kommt man wahrscheinlich mehr in Bewegung als bisher?

Ich mache in der Show viele Kilometer.

Wie halten Sie sich fit?

Eigentlich gar nicht. Ich mache ein bisschen Sport.

Auf der „Mystorial“-Tour hingen Sie an einem Flügel in der Luft und haben sich überschlagen. Machen Sie weiterhin solche atemberaubenden Showeinlagen?

Das ist diesmal in der Form nicht geplant. Aber es gibt andere Dinge.

Artistische?

Das steht noch nicht ganz fest. Es gibt da noch eine Entwicklung. Die Bühne wird aktuell noch gebaut.

Was ist sonst neu auf der „Evolution“-Tour?

Wir bringen die Titel vom neuen Album mit und die ganzen Hits. Es ist eine Zusammenfassung der vergangenen 30 Jahre. Die Technik hat sich enorm weiterentwickelt. Das können wir zeigen.

DJ-Bobo-Zitate in Rapper-Texten

Ich habe gelesen, dass Sie mittlerweile auch in Rap-Texten vorkommen.

Die Rapper nehmen Zitate aus meinen Texten. Das heißt es zum Beispiel: „Wie DJ Bobo sagt, Music ist what I’m living for“. Oder sie sagen, dass sie zu DJ Bobo gerappt oder getanzt haben. Das wird mehr. Eine ganze Kultur scheint beeinflusst worden zu sein. Auch Melodiepassagen wurden übernommen.

Könnten Sie sich vorstellen, auch mal eine Art Grußwort zurückzurappen?

Wir sind sehr international aufgestellt. Das wäre vor allem an Deutschrapper gerichtet. Wenn ich das auf Englisch mache, wird das keiner checken. Es wüsste zum Beispiel niemand in Brasilien, was der Onkel aus der Schweiz da meint.

Sie sind ja schon viel in der Welt herumgekommen. Was haben Sie bisher von Bremen gesehen?

Das „Pier 2“ am Gröpelinger Weserufer. Ganz früher, am Anfang, bin ich da aufgetreten. So richtig viel habe ich eigentlich nicht gesehen, außer der Halle.

Wenn Sie nochmal neu anfangen könnten, was würden Sie anders machen?

Wahrscheinlich würde ich einen anderen Künstlernamen wählen. DJ ist meine Berufsbezeichnung, Bobo war mein Spitzname unter Graffiti-Sprayern. Das war sehr hinderlich am Anfang, als ich Hallenkonzerte spielen wollte. Die Leute waren irritiert, dass jemand 30 Mark bezahlen muss, um einen DJ zu sehen. Wir mussten zehn Jahre lang Leuten erklären, der legt keine Platten auf. Der macht etwas anderes.

Tickets in sechs Preiskategorien

DJ Bobo zeigt das Programm seiner „Evolut30n 2023 Tour“ am Freitag, 9. Juni 2023, um 20 Uhr in der ÖVB-Arena. Tickets gibt es ab 32,50 Euro unter www.eventim.de. Insgesamt sind Tickets (Sitzplatzkarten) in sechs Preiskategorien zu haben.