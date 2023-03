Shooting bei Unwetter: Wie der Bremer Künstler Kevin Grützner Jazz und Fotografie vereint

Von: Thomas Kuzaj

Ein Musiker auf Reisen – der norwegische Jazz-Bassist und Komponist Arild Andersen, aufgenommen von Kevin Grützner. © Kevin Grützner

Bremen – Der Jazz kommt an den Osterdeich – mit einem Festival, das der Bremer Fotokünstler Kevin Grützner auf die Beine gestellt hat. Unter dem Titel „Hashtag Jazz“ bringt er dafür eine Ausstellung und eine Konzertreihe zusammen. Der Fokus liegt bei der Premieren-Ausgabe des Projekts auf dem Land Dänemark. Ort des Geschehens ist die Villa Sponte am Osterdeich 59 b.

Vom 8. bis zum 30. April gibt der Jazz dort den Ton an (bevor er bei der „Jazzahead“ vom 27. bis zum 30. April praktisch die ganze Stadt zum Klingen bringt). In der Ausstellung sind Fotografien zu sehen, die Kevin Grützner von Musikern wie Håkon Kornstad (Saxophon) und Eyal Lovett (Klavier), Chiara Izzi (Gesang) und Timo Vollbrecht (Saxophon) gemacht hat. „Es sind ganz unterschiedliche Musiker dabei, ein Mix aus Newcomern und Legenden“, so beschreibt der Künstler es selbst. Grützner arbeitet als Musikfotograf in der internationalen Jazzszene; in seinem Projekt „Jazz Faces“ hat er Größen wie Till Brönner (Trompete), Ibrahim Maalouf (Trompete, Klavier) und Joshua Redman (Saxophon) porträtiert. Die Ausstellung in der Villa Sponte öffnet dienstags, sonnabends und sonntags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr.

Zum Auftakt spielt am Sonnabend, 8. April, der Pianist Markus Becker (20 Uhr; Eintritt frei, Spenden erbeten). Am Freitag, 14. April, gibt es eine „dänische Nacht“ mit dem Neo-Soul-Duo „Tigeroak“ und dem „Morten Schantz Trio“ (20 Uhr, Eintritt frei, Spenden erbeten). Der in Israel geborene Eyal Lovett folgt mit seinem Trio am Sonnabend, 15. April, um 20 Uhr (Eintritt frei, Spenden erbeten). Am Sonntag, 16. April, tritt – ebenfalls um 20 Uhr – das rhythmusbetonte dänische Trio „Kemaca Kinetic“ bei „Hashtag Jazz“ in der Villa Sponte auf (Eintritt frei, Spenden erbeten). Freitag, 28. April, 20 Uhr: „Club Night“ im Zeichen von „Berthold Records“ mit „Sao Paulo Panic“ und „OZMA“ (im Rahmen des „Jazzahead“-Club-Tickets für 35 Euro, ermäßigt 20 Euro).

„Fotografie, Musik und Netzwerken“ im Projekt „Hashtag Jazz“

Fotograf mit Leidenschaft für den Jazz: Kevin Grützner, hier auf einem Selbstporträt. © Kevin Grützner

Grützner kooperiert mit Platten-Labels wie „Berthold Records“ (Bremen) und Partnern wie der Organisation „Jazz Danmark“; „Hashtag Jazz“, das stehe für „Fotografie, Musik und Netzwerken“, so der Initiator. Wie lässt sich Jazz in Bilder übertragen? „In meinen Augen gibt es nicht die eine Art, um Jazz in Bilder zu übertragen“, antwortet der Fotograf. „Jazz ist so vielfältig und kann alles sein, genauso wie die Fotografie auch. Daher sind auch auf den meisten meiner Porträts keine Instrumente zu sehen.“ An „ganz unterschiedlichen Orten in Europa“ seien die Porträts für „Hashtag Jazz“ aufgenommen worden. Während eines Soundchecks mit Håkon Kornstad auf der Bühne beim Eröffnungskonzert der „Jazzahead“ 2019 in Bremen zum Beispiel. „Mit Olga Amelchenko und Eyal Lovett bin ich an unterschiedlichen Tagen für ein Shooting durch Berlin gelaufen.“ Und, so der Bremer weiter: „Ein Motiv des dänischen Trompeters Eric Lunde Michaelsen ist in Aalborg in Norddänemark entstanden, wir waren bei Unwetter auf dem Balkon des ,Musikkens Hus‘ in Aalborg mit Blick auf den Limfjord.“

Kurzum: „Ich versuche immer, so gut es geht auf die Musiker einzugehen – und suche mir Motive oder bestimmte Farben aus ihrer Musik, um das dann in den Porträts zu zeigen“, so Kevin Grützner gegenüber unserer Zeitung. Was fasziniert den Fotografen am Jazz? Die Antwort: „Jazz kann überraschen, schafft Raum zum Nachdenken oder füllt ihn mit Chaos. Die Arbeit mit Jazzmusikern ist anders als in anderen Bereichen der Musik, meist ist kein Riesenteam im Hintergrund, das die Fäden zieht.“ Jazz sei kein Produkt, sondern „ein Geschichtenerzählen“. Und: „Ich verbringe viel Zeit auf Touren mit Musikern oder im Backstage-Bereich nach Konzerten – und die spannendsten Geschichten haben immer die Jazzer zu erzählen, sei es von verrückten Reisen, ungewöhnlichen Bühnen oder einer weiteren ungeplanten Jamsession. . .“ Mit „Hashtag Jazz“ in der Villa Sponte kommt nun ein neues Kapitel hinzu.