Die nächste Generation: Beifall für Kultdetektiv „Sherlock Holmes“ in neuem Format

Von: Martin Kowalewski

Überzeugte in der Hauptrolle des Musicals: Ethan Freeman als gealterter Sherlock Holmes. © Christine Rau

Begeisterter Applaus für die nächste Generation um Kultdetektiv Sherlock Holmes. Das Ensemble bekam im Bremer Metropol-Theater stehende Ovationen.

Bremen – Phantasiefigur Sherlock Holmes, wie auch sein Helfer Dr. Watson erdacht von Sir Arthur Conan Doyle, ist nicht nur Krimifans bekannt. „Sherlock Holmes – Next Generation“ ist die Fortsetzung als Musical, etwa 20 Jahre nach Sherlocks bis dahin letztem Fall. Am Freitagabend erlebten mehr als 1 000 Zuschauer im sehr gut besetzten Metropol-Theater eine neue Inszenierung um die Kultfigur. Und sie waren begeistert, vor allem vom Gesang. Am Ende gab’s stehende Ovationen für das Ensemble um Hauptdarsteller Ethan Freeman.

Die Handlung des Stücks aus der Feder von Rudi Reschke, Jo Quirin und Theodor Reichardt beginnt 1889. Eine gewaltsame Szene, in der es um das „Auge von Horus“, einen wertvollen Diamanten, geht: Irene Adler (Barbara Weiß), eine Frau aus dem Leben von Holmes kommt um. Im Zweikampf mit Holmes (Freeman) stirbt der Kriminelle Moriarty (Sascha Laue).

Sherlock Holmes: In die Jahre gekommen, aber hellwach

Im Jahr 1910 geht es weiter. Holmes ist älter geworden. Aber er ist immer noch hellwach, beobachtet die Welt genau. Aber: Bei einem Überfall samt Mord am ägyptischen Premier in einem Museum, wo der Diamant aus Ägypten ankommen soll, ist es der junge Waise John (Florian Minnerop), der mit gefährlichem körperlichen Einsatz glänzt. Braucht der gealterte Holmes einen Assistenten? Der Meisterdetektiv ist klar dagegen.

Nun sind es aber im Jahr 1910 auch junge Menschen, die die Handlung voranbringen und am Fall sind. Neben John ist da die junge, selbstbewusste Medizinstudentin Cathrine (Alice Wittmer), Tochter von Mrs. Mason vom Museum. Die erweckt die Liebe in John und landet, per Fahrrad unterwegs, bei einem kleinen Unfall in seinen Armen. Es knistert, aber erstmal wird die Eitelkeit witzig thematisiert und besungen. Die Handlung schweißt beide zusammen. In einer Leichenhalle, in der der tote Premier liegt und sich der wertvolle Diamant findet, verstecken sich beide unter einem Leichentuch. Eine Verfolgungsjagd führt sie in eine düstere und anrüchige Opium-Höhle. Fast muss John den Diamanten rausgeben, weil Cathrine hinterhältiger Weise vergiftet wurde. Doch Senior Holmes ist rettend zur Stelle.

Später wird Holmes allerdings entführt. Auch durchleidet Watson (Matthias Otte) eine schwere Zeit. Kriegserinnerungen kommen hoch, ein Trauma wurde wachgerüttelt, vermutet Cathrine. Otte zeigt das sehr eindrucksvoll. Die Jungen sind am Zug. Und da gibt es viel detektivisches Talent und ein Geheimnis.

Ohrwürmer im Musical „Sherlock Holmes“

Das Hintergrundbild setzt sich aus Projektionen und weiteren Elementen zusammen. Kompakt vermittelt es den Eindruck Londoner Handlungsorte und eine Atmosphäre, die teilweise düster und anrüchig ist. Dargestellt auch ein prachtvoller Ballsaal, in dem gehobene Kreise Walzer tanzen und sich austauschen. Die Musik des Musicals weist durchaus Ohrwürmer auf, die Liedtexte von Christian Heckelsmüller sind markant und eine echte Stärke. Freeman überzeugt als reifer Holmes, der immer noch scharfsinnig ist, aber durchaus auch eitel und zudem weiß, was ein Fall für ihn ist und was nicht. Er und Watson haben so eine Art „erfahrungsbasierte Eleganz“. Der Nachwuchs präsentiert sich impulsiver und ein Stück vitaler. Insgesamt eine starke Ensemble-Leistung!