Shantys und Schaulaufen

Bremen - Die „Maritime Woche“ in Bremen neigt sich dem Ende zu. Bis Sonntag, 23. September, läuft das bunte Programm an der Weserpromenade noch. Und auch wenn sich der Dauersommer mittlerweile in wechselhaften Herbst verwandelt hat, lockten verschiedene Stände, Imbissbuden und kleinere Konzerte auch am Freitag zahlreiche Besucher an die Schlachte. Höhepunkt am Abend: die Lampionfahrt mit mehreren Dutzend buntgeschmückten Booten.

„Ahoi, Kameraden!“, hallte es am Nachmittag über die Weserpromenade auf Höhe des Martinianlegers. Der „Capstan Shanty Chor“ war zu Gast und heizte dem vorwiegend älteren Publikum ordentlich ein. Wollte die Stimmung anfangs nicht unbedingt in ungeahnte Höhe schnellen, schafften es die Sänger nach ein paar Liedern, dem trüben Wetter zu trotzen und die ein oder andere Hüfte in Bewegung zu bekommen. Während die Chormitglieder also ihren eigenen Weg fanden, sich gegen die steife Brise zu wehren, mussten andere erstmal aus ihrem vorgezogenen Winterschlaf erweckt werden. Viele Stände blieben am Nachmittag verwaist. Nur vereinzelt boten Betreiber Wurst, bunte Mitbringsel und Infobroschüren zu Tagesreisen oder Veranstaltungen an.

Ein ganz anderes Bild am Abend: Die traditionelle Lampionfahrt lockte mehrere tausend Besucher an die Weser. Musik überzog das Geschehen, die Schlachte war hell erleuchtet. Und dazu fuhren mehrere Dutzend Boote, fast alle mit bunten Lichtern geschmückt, über das Wasser. Unter Jubelrufen der Zuschauer schipperten sie die Weser entlang. Sprichwörtlich krachendes Highlight dann gegen 21 Uhr: Wie in den Jahren zuvor auch, bot ein Feuerwerk tolle Atmosphäre.

Und so geht es weiter bis zum Sonntag: Entlang der Promenade erstreckt sich unter anderem die Forschungsmeile (Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr). Verschiedene Institute und Einrichtungen (Leibniz-Zentrum für Maritime Tropenforschung und die Jacobs-Universität) bieten unter anderem Infos zu verschiedenen Themenbereichen an. Wie ernähre ich mich gesund und wie hoch ist mein Körperfettanteil? Wie funktioniert ein Tauchgang? Fragen, die an mehreren Stationen geklärt werden können – und das zum Teil spielerisch und unterhaltsam. - ko