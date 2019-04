Am Wochenende wird die Kajenmarkt-Saison eröffnet

Maritimer Frühschoppen: Die „Delme Shanty Singers“ sorgen am Sonnabend für Live-Unterhaltung zum Auftakt der Kajenmarkt-Saison an der Schlachte.

Bremen – Es ist gefühlt schon fünf nach Sommeranfang. Aber Gefühle täuschen. Zumindest ist es aber kurz vor Kajenmarkt. Soll heißen: Am Wochenende beginnt die 34. Kajenmarkt-Saison an der Schlachte. Und zwar mit einem Doppelpack voller Live-Musik und abwechslungsreicher gastronomischer Angebote am Sonnabend, 27. April, und am Sonntag, 28. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Mehr als 30 Stände werden aufgebaut, auf zwei Bühnen erklingen Shantys und Rockmusik. So singen am Sonnabend um 11 Uhr die „Delme Shanty Singers“ und am Sonntag, ebenfalls um 11 Uhr, der Neustädter Shantychor zum maritimen Frühschoppen. Die Rock’n’Roll- Formation „Larry & the Handjive“ steht am Sonnabend um 14 Uhr auf der Bühne. Die vier Musiker zählen zu den Urgesteinen und festen Größen des Kajenmarkts.

Am Sonntag will Felix Stein (Elvis-Tribute-Artist) von 14 bis 18 Uhr für Stimmung am Weserufer sorgen. „Gaumenfreuden von süß bis herzhaft“ verspricht Thomas Ledwig, Sprecher des Bremer Großmarkts, der den Kajenmarkt veranstaltet. „Fast jeglicher Wunsch an kulinarischen Genüssen wird erfüllt.“

Für Süßigkeiten-Liebhaber stehen unterschiedlich gefüllte Crepes, frisch gebackene Waffeln sowie holländische Poffertjes auf dem Speiseplan. Wer es herzhaft mag, für den werden Bratwurst, Currywurst, Schaschlik, Hot-Dogs, Krakauer, holländische Pommes, Suppe, Burger, Fischbrötchen, Backfisch sowie salzige Brezel serviert. Dazu gibt es Kaffee, Tee, Wein, Bier und alkoholfreie Erfrischungsgetränke.

Ein Bummel über den Markt soll weitere Wünsche erfüllen. Neben Silber-, Mode- und Edelsteinschmuck, hochwertigen Ledererzeugnissen, Sommerschals, Mode- und Dekorationsartikel sowie Strumpfwaren sind auch Gewürze und Kräuter im Angebot.

Die Kajenmarkt-Saison steht bis zum letzten September-Wochenende (28. und 29. September) an jedem Sonnabend auf dem Programm. Pfingsten (8. bis 10. Juni) ist drei Tage lang Marktzeit. Erstmals legt der Kajenmarkt eine Sommerpause ein. An den Sonnabenden, 20. Juli, 27. Juli und 3. August, werde kein Markt stattfinden, sagt Ledwig.

je