Wochenend-Trubel mit Kajenmarkt-Saisonfinale, Raumkapsel und strahlenden Stadtmusikanten

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Vormittags Shanty-Klänge, nachmittags 60er-Oldies – zum Saisonfinale hat der Kajenmarkt am Sonntag noch einmal alles gegeben, Sonnenschein inklusive. Nun ist sie für dieses Jahr vorüber, die Kajenmarktzeit an der Schlachte.

Und wie war sie so, die Saison? Marktmeister Thomas Ledwig vom Großmarkt ist „überwiegend zufrieden“. Er hätte sich aber „mehr Besucher erhofft“. Ledwig: „Die Stimmung bei dem sonnigen Wetter war bei Besuchern und auch bei den Ausstellern positiv. Auch das diesjährige Musikprogramm kam gut bei allen Beteiligten an.“ Nur das Wetter, das hatte so seine Tücken – Stichwort: Sommerhitze.

„Der diesjährige Sommer mit den hohen Temperaturen war sicherlich für alle Sonnenanbeter hervorragend, jedoch ist dieses Wetter für Märkte und Veranstaltungen nicht so gut“, so Ledwig. „Ideales Marktwetter sind da eher Temperaturen um die 20 Grad und kein Regen.“ Die Kajenmarktsaison 2019 beginnt Ende April, Anfang Mai.

Nicht um Oldies, Poffertjes und Kunsthandwerk ging es am Sonnabend in der Innenstadt. Mit Blick auf den Astronautenkongress, zu dem 4000 Experten in Bremen erwartet werden, wurde auf dem Marktplatz ein Modell der US-Raumkapsel „Orion“ aufgebaut. Das Servicemodul der Original-Kapsel wird bei Airbus in Bremen produziert.

+ Von Trinidad, von Schiffen und vom Meer sang der Shanty-Chor „Beckedorfer Schifferknoten“ am Sonntag auf dem Kajenmarkt. © Kuzaj

Auch in den Abendstunden fand das Modell auf dem Marktplatz am Sonnabend noch viele Interessenten, denn etliche Besucher aus Bremen und dem Umland waren zur „Langen Einkaufsnacht“ (bis 22 Uhr) in die City gekommen.

Auf dem Domshof zogen – gerade bei Dunkelheit – leuchtende Stadtmusikanten die Blicke auf sich. Die 6,50 Meter hohe Lichtskulptur mit ihren 8000 LED-Leuchten erstrahlt in der Nachbarschaft des Neptunbrunnens. „Bis zum 5. Oktober stehen die Figuren auf dem Domshof, danach ziehen sie innerhalb der Stadt um“, so Victoria Reischl von der City-Initiative.

Trubel gab‘s am Wochenende auch außerhalb der Innenstadt. In Huchting zum Beispiel. Das Roland-Center hatte zu den „Huchtinger Messetagen“ am Sonntag geöffnet.