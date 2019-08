Theatersommer im Bürgerpark mit König Charles

„Shakespeare im Park“

Bremen – Es ist der 24. Theatersommer, der von heute, Mittwoch, an bis Sonntag, 25. August, im Bürgerpark stattfindet. „Shakespeare im Park“ bringt in diesem Jahr fünf Stücke auf die Freilichtbühne auf der Melcherswiese. Eintritt jeweils 25 Euro. Den Auftakt macht heute (22 bis 22.50 Uhr inklusive Pause) „King Charles III“. König oder nicht König – das ist hier die Frage! Vor dieser Frage steht Charles, der Prince of Wales, als seine Mutter, Queen Elizabeth II, das Zeitliche segnet. Denn auch sein Sohn William und Schwiegertochter Katherine sehen sich dazu legitimiert, den Thron zu besteigen.