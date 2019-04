Sexueller Übergriff in Walle: Unbekannter will Joggerin ausziehen

Ein unbekannter Mann hat eine Joggerin in Walle angegriffen und versucht, ihr die Kleidung auszuziehen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Frau joggte am Sonntag gegen 21.45 Uhr im Bereich Grünzug West. Auf Höhe des Stichwegs, der von der Stuckenborsteler Straße in den Grünzug führt, näherte sich der Unbekannte auf einem Fahrrad.

Nach einem kurzen Gespräch griff er die Frau an und versuchte, sie zu entkleiden. Ein Passant rief der Frau zu und bot seine Hilfe an, teilt die Polizei mit. Daraufhin flüchtete der Angreifer mit seinem Fahrrad in Richtung Norden.

Täterbeschreibung

Der Tatverdächtige soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und Anfang bis Mitte 20 gewesen sein. Er trug dunkle Kleidung, hatte einen auffällig geraden Haaransatz an der Stirn und weiche gestylte Haare. Er sprach Deutsch mit Akzent und fuhr ein Fahrrad ohne Gepäckträger.

Die Polizei fragt, wer am Sonntagabend in dem Bereich etwas Auffälliges gesehen hat und Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann. Insbesondere wird der Zeuge gesucht, der seine Hilfe anbot. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888 zu melden.

