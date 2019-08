„Seute Deern“ nach Wassereinbruch gesunken: Gutachter sichtet Schäden

Kein Schiff ist so sehr mit Bremerhaven verbunden wie die „Seute Deern“. Der historische Dreimaster ist allerdings marode. Nun ist der Segler auf Grund gelaufen. Die Zukunft des Schiffes ist ungewisser denn je.

Update, 16.15 Uhr: Gutachter soll Schäden ermitteln

Nach dem Wassereinbruch auf der „Seute Deern“ hat das Deutsche Schifffahrtsmuseum (DSM) als Eigentümer des Seglers inzwischen einen Gutachter bestellt, der sich ein Bild über die entstandenen Schäden verschaffen und die Sicherung des Schiffes koordinieren soll, teilte das Museum am Sonnabend mit. Mit ersten Ergebnissen sei in der kommenden Woche zu rechnen.

Aus Sicherheitsgründen ist der Dreimaster weiträumig abgesperrt. Das Museum sei jedoch weiterhin geöffnet. „Nach jetzigem Kenntnisstand sind die Lenzpumpen ausgefallen“, sagte DSM-Geschäftsführer Konrad Otten laut Angaben des NDR. Warum die Pumpen ausgefallen sind, sei noch unklar.

Auswirkung auf „Seute Deern“-Sanierung noch offen

Erst im Mai seien 1,4 Millionen Euro für notwendige Sanierungsarbeiten anteilig vom Bund, dem Land Bremen und der Stadt Bremerhaven bewilligt worden. Welche Auswirkungen das Unglück auf die geplanten Arbeiten habe, müsse abgewartet werden, sagte der Kaufmännische Geschäftsführer. Zunächst müssten die Schadensursache sowie das Ausmaß der Schäden und ihre Folgen für die Statik des Schiffes untersucht werden.

+ Die genauen Schäden an dem Schiff soll nun ein Gutachter ermitteln. © dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Update, 12 Uhr: Schiff noch nicht zugänglich

Nach dem Absacken des historischen Segelschiffs „Seute Deern“ im Hafenbecken in Bremerhaven können Einsatzkräfte weiterhin nicht an Bord. „Die Feuerwehr kann im Moment nicht auf das Schiff“, sagte Stadtsprecher Volker Heigenmooser. Es sei unklar, wie fest das Schiff liegt. Der knapp 62 Meter lange Dreimaster war am Freitagabend in Schieflage geraten und um etwa zwei Meter auf den Hafengrund abgesackt.

Am Samstag wurden die Absperrungen im Hafenbereich erweitert. Es handele sich um eine Sicherheitsmaßnahme, um Passanten zu schützen, sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle am Samstag. Das Schiff liege auf dem Hafengrund mit einer Schräglage von etwa zehn Grad. Nach Angaben des Sprechers waren Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD), der zuständige Stadtrat, Michael Frost, und Konrad Otten vom Deutschen Schifffahrtsmuseum vor Ort, um die Lage zu beraten.

Originalmeldung, 10 Uhr:

Bremerhaven - Das Wahrzeichen des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, der Dreimastsegler „Seute Deern“, ist im Museumshafen gesunken. Das knapp 62 Meter lange Holzschiff sei in der Nacht zum Sonnabend zunächst in eine gefährliche Schräglage gekommen und anschließend rund zwei Meter auf den Grund des Hafenbeckens abgesackt, teilte die Feuerwehr mit. Zuvor sei es zu einem massiven Wassereinbruch gekommen. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der unsicheren Situation könne das Schiff zur Zeit nicht weiter erkundet werden, hieß es. Die Umgebung sei weiträumig abgesperrt.

„Seute Deern“ seit 2005 unter Denkmalschutz

Die „Seute Deern“ - auf hochdeutsch „Süßes Mädchen“ - ist nach Museumsangaben vor 100 Jahren im US-Bundesstaat Mississippi noch als Viermast-Gaffelschoner unter dem Namen „Elizabeth Bandi“ vom Stapel gelaufen. Nach 20 Jahren wurde der Holztransporter nach Finnland und 1938 nach Hamburg verkauft. Dort erhielt das Schiff seine in hamburgischer Tracht bekleidete Galionsfigur und seinen heutigen Namen. Seit 1966 liegt es an seinem derzeitigen Liegeplatz vor dem Schifffahrtsmuseum. Die „Seute Deern“ ist europaweit der einzige noch erhaltene, rein zivil genutzte hölzerne Großsegler.

+ Der Dreimaster „Seute Deern“ ist im Museumshafen Leck geschlagen und auf Grund gelaufen. © dpa

Zur Gründung des Deutschen Schifffahrtsmuseums im Jahre 1971 schenkte die Stadt Bremerhaven die „Seute Deern“ dem Museum. Seit 2005 steht sie unter Denkmalschutz. Medienberichten zufolge ist seit einigen Jahren deutlich, dass das Schiff umfassend restauriert werden muss, um erhalten werden. Der hölzerne Rumpf sei leck, so dass Pumpen täglich rund 150.000 Liter Wasser aus dem Schiff leiten mussten. Im vergangenen Februar brach zudem aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer an Bord aus.

epd/dpa