„Seute Deern“ sinkt im Hafen: Zukunft des Dreimasters ungewiss

Kein Schiff ist so sehr mit Bremerhaven verbunden wie die „Seute Deern“. Der historische Dreimaster ist allerdings marode. Nun ist der Segler auf Grund gelaufen. Die Zukunft des Schiffes ist ungewisser denn je.

Bremerhaven - Das Wahrzeichen des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, der Dreimastsegler „Seute Deern“, ist im Museumshafen gesunken. Das knapp 62 Meter lange Holzschiff sei in der Nacht zum Sonnabend zunächst in eine gefährliche Schräglage gekommen und anschließend rund zwei Meter auf den Grund des Hafenbeckens abgesackt, teilte die Feuerwehr mit. Zuvor sei es zu einem massiven Wassereinbruch gekommen. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der unsicheren Situation könne das Schiff zur Zeit nicht weiter erkundet werden, hieß es. Die Umgebung sei weiträumig abgesperrt.

„Seute Deern“ seit 2005 unter Denkmalschutz

Die „Seute Deern“ - auf hochdeutsch „Süßes Mädchen“ - ist nach Museumsangaben vor 100 Jahren im US-Bundesstaat Mississippi noch als Viermast-Gaffelschoner unter dem Namen „Elizabeth Bandi“ vom Stapel gelaufen. Nach 20 Jahren wurde der Holztransporter nach Finnland und 1938 nach Hamburg verkauft. Dort erhielt das Schiff seine in hamburgischer Tracht bekleidete Galionsfigur und seinen heutigen Namen. Seit 1966 liegt es an seinem derzeitigen Liegeplatz vor dem Schifffahrtsmuseum.

Zur Gründung des Deutschen Schifffahrtsmuseums im Jahre 1971 schenkte die Stadt Bremerhaven die „Seute Deern“ dem Museum. Seit 2005 steht sie unter Denkmalschutz. Medienberichten zufolge ist seit einigen Jahren deutlich, dass das Schiff umfassend restauriert werden muss, um erhalten werden. Der hölzerne Rumpf sei leck, so dass Pumpen täglich rund 150.000 Liter Wasser aus dem Schiff leiten mussten. Im vergangenen Februar brach zudem aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer an Bord aus.

epd