Sensoren warnen vor Schäden

Bremen - Von Viviane Reineking. Kilometer um Kilometer sind Lastwagen schwer beladen und möglichst ohne Pausen auf den Straßen im Dauereinsatz, befördern Güter von einem Ort zum anderen. Trotz regelmäßiger Wartung können folgenschwere Schäden an den Nutzfahrzeugen auftreten. Bremer Forscher arbeiten derzeit an einer Echtzeitüberwachung, die gefährliche Risse an Fahrwerken frühzeitig erkennt und meldet.

„Nicht erkannte Rissschäden können nicht nur erhebliche Kosten durch Reparatur und Ausfälle mit sich bringen. Im schlimmsten Fall kann es zu gefährlichen Unfällen kommen“, sagt Prof. Karl-Ludwig Krieger. Der Leiter der Forschungsgruppe „Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme“ des Instituts für Theoretische Elektrotechnik und Mikroelektronik der Universität Bremen forscht mit Kollegen und Wissenschaftlern des Leibniz-Instituts für Werkstofforientierte Technologien (IWT) gemeinsam an der Frage, ob kritische Schäden an den Fahrwerken der Nutzfahrzeuge noch während des Fahrbetriebs erkannt werden können. Ziel des Projektes: Fahrwerke der Lkw-Auflieger sollen künftig während des Transports durch ein Sensor-Netzwerk überwacht werden. Dafür arbeiten die Wissenschaftler unter anderem mit dem Fahrzeughersteller Schwarzmüller zusammen.

Wie das IWT mitteilt, bildet das Wissen über die Bildung von Rissen eine Basis für die Entwicklung des sensorischen Systems. Mit Hilfe der Auswertung sogenannter charakteristischer Körperschallsignale könne die Entstehung von Rissen im Material erkannt werden, heißt es. Die Forscher haben deshalb Ermüdungsversuche an einem sogenannten „Prüfling“, einem kleinen Teil eines echten Trailers, durchgeführt, um die Schadenssignale zu erkennen. Dafür wurde eigens ein Prüfstand in den Laboren der Amtlichen Materialprüfungsanstalt (MPA) Bremen aufgebaut.

Vier Sensoren überwachen den Achsbereich des Trailers, während dieser belastet wird. „Sie ,hören‘ in einem Frequenzbereich, der für das menschliche Ohr nicht mehr wahrnehmbar ist“, so Dr. Andree Irretier von der MPA. „In unseren Versuchen müssen wir eindeutige Körperschallsignale identifizieren. Im echten Fahrbetrieb müssen die Signale auch aus Hintergrundgeräuschen heraus eindeutig erkennbar sein“, so Irretier. Und tatsächlich: Obwohl mit bloßem Auge noch nicht erkennbar, meldeten sie Sensoren Messsignale, die auf eine Schädigung hindeuteten. „Zwei Tage später hat sich tatsächlich ein Riss gebildet“, so der Leiter der Abteilung Metallische Werkstoffe und Bauteile der MPA.

In einem weiteren Schritt soll das Messsystem nun verfeinert werden, bevor ein bei Schwarzmüller produzierter Anhänger, ausgestattet mit der Messtechnik, im realen Fahrbetrieb auf einer Teststrecke zum Einsatz kommt. „Innerhalb von 3 000 Kilometern lässt sich ein Fahrzeugleben verkürzt darstellen“, so Irretier. Ganz bewusst wolle man solche Risse am Prototypen erzeugen und das System testen, so der Wissenschaftler.

Die Vision der Wissenschaftler: Ein elektronisches System soll die registrierten Schäden klassifizieren und die Informationen an den Service- oder Reparaturabteilung des Herstellers oder des Logistikbetriebes senden. Mit der neuen Technologie können dem IWT zufolge der Reparaturprozess vereinfacht und beschleunigt sowie das Fuhrparkmanagement, etwa das Planen der Fahrzeuge, verbessert werden. Im Sinn haben die Wissenschaftler aber auch noch eine Reihe weiterer Einsatzmöglichkeiten. Demnach sei ein Einsatz überall dort denkbar, wo es in der Industrie zu Ermüdungsrissen, also zu allmählichen Schädigungen von Bauteilen bis zum Versagen, komme. Vielleicht also hilft das System einmal, die Standsicherheit etwa von Windkraftanlagen, Brücken und Hafenkränen zu erhöhen.

www.trazu.uni-bremen.de