Sensoren fühlen Schäden

Beim Bau von Flugzeugen kommen zunehmend hybride Werkstoffe zum Einsatz. Bremer Wissenschaftler arbeiten jetzt daran, ein Diagnosesystem für Schäden etwa durch Vogelschlag am Flugzeug zu entwickeln. Dieses Bild ist übrigens am Bremer Flughafen entstanden. Foto: BAHLO

Bremen - Von Viviane Reineking. Sie sind leichter und günstiger als der in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendete Standardwerkstoff Aluminium: Verbundmaterialien aus faserverstärkten Kunststoffen mit Metallfolien. Sie werden immer mehr an Flugzeugteilen verbaut, die besonders anfällig für Einschläge wie etwa durch Vogelschlag sind. Die dabei entstehenden Schäden untersuchen Bremer Wissenschaftler. Ihr Ziel: eingebaute Sensoren sollen solche Schäden automatisch mit Hilfe von Ultraschallwellen und Künstlicher Intelligenz „fühlen“ und charakterisieren.

Durch Einschläge können in den sogenannten hybriden Werkstoffen, auch Faser-Metall-Laminate genannt, von außen unsichtbare Schäden entstehen – wenn sich zum Beispiel Verklebungen lösen oder innere Risse bilden.

Der Untersuchung, Charakterisierung und Diagnostik von solchen Schäden in den Leichtbaustrukturen widmet sich jetzt eine neue Forschungsgruppe. Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Werkstofforientierte Technologien (IWT), des Bremer Faserinstituts und der Uni Bremen arbeiten hier gemeinsam mit Kollegen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, der Helmut-Schmidt-Uni Hamburg und einem Team um Projektkoordinator Prof. Michael Sinapius von der Technischen Uni Braunschweig. Gefördert wird das Projekt zur integrierten Zustandsüberwachung in Leichtbaustrukturen erst einmal über drei Jahre von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit 2,7 Millionen Euro.

Ziel der ersten Projektphase sei vor allem die Schadenscharakterisierung: „Das heißt: Wir wollen den Fingerabdruck eines spezifischen Schadens erfassen und identifizieren“, so Axel von Hehl, Leiter der Abteilung Leichtbauwerkstoffe am Leibniz-IWT und Mitglied des „Mapex Center for Materials and Processes“ der Uni Bremen. Solche „Impact“-Schäden, also Schäden durch Einschlag, verändern nach Angaben des IWT die Ausbreitung von Ultraschallwellen, die zum Aufdecken der Schäden genutzt werden sollen und sich in dünnwandigen Bauteilen wie Flugzeugrumpf-Häuten ausbreiten.

Um herauszufinden, um welche Schadensklasse es sich in jedem Einzelfall handelt, setzen die Wissenschaftler ein hochauflösendes Röntgen-Mikroskop des Mapex- Centers ein. Die verschiedenen Schadensklassen werden den jeweils gemessenen Ultraschallsignalen zugeordnet und das Ultraschallprüfverfahren nach IWT-Angaben damit so lange trainiert, bis mit ihm eine zuverlässige Schadensidentifikation möglich wird.

Damit der aus mehreren Komponenten bestehende Werkstoff später auch im Betrieb überwacht werden kann, arbeiten die Wissenschaftler außerdem daran, Mikrosensoren in die Verbundmaterialien einzuarbeiten. Sie sollen die Schäden erkennen, charakterisieren und dann über das Ausmaß eines Schadens informieren. „Die Verlässlichkeit beispielsweise des Flugzeugs soll durch Nutzung dieser integrierten Funktionen kontinuierlich abgeprüft werden und nicht nur zu Inspektionsintervallen“, so von Hehl.

„Die Informationen müssen dabei aus einer großen Menge an Rohdaten gewonnen und abgeleitet werden, was nur noch durch automatisierte Verfahren und durch den Einsatz der Künstlichen Intelligenz realisiert werden kann“, so der Bremer Informatiker Stefan Bosse.

Werde die Forschungsgruppe in einer zweiten Phase gefördert, sollen die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse in Untersuchungen einfließen, die sich mit der Schadensentwicklung beschäftigen. Dadurch ließen sich laut IWT genauere Aussagen über das Schadensausmaß und den sich daraus ergebenden Handlungsbedarf treffen.

Langfristig, so das Ziel, sollen die eingebauten Sensoren als sicheres Diagnosesystem für Einschlagschäden am Flugzeug eingesetzt werden. Bis dahin könnten noch mehr als zehn Jahre vergehen, „da die Inbetriebnahme im Flugzeugbau ähnlich wie in der Medizin mit vielstufigen Zulassungsverfahren einhergeht“, so von Hehl.