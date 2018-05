Senioren in Todesangst

Bremen - Von Steffen Koller. Ein ganzer Stadtteil war im November vergangenen Jahres in Aufruhr, seit Montag steht der mutmaßliche Räuber, der zwei 90- und 92-jährige Frauen überfallen haben soll, vor dem Bremer Landgericht. Der 63-jährige Deutsche muss sich wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Polizei fahndete damals mit einer großangelegten Flugblatt-Aktion nach dem Mann (wir berichteten), am Ende war es wohl eine DNA-Spur, die die Beamten auf seine Fährte brachte.

Laut Staatsanwalt Florian Maaß ging der Mann bei beiden mutmaßlichen Taten äußerst brutal vor. Am 2. Januar 2016 soll der 63-Jährige – groß gewachsen, tätowierte Arme, Karohemd und Brille – in der Bahnhofsvorstadt eine 92-jährige Frau in ihre Wohnung gedrängt und sie dort mittels Klebeband an einen Sessel gefesselt haben. Im Anschluss habe er zunächst die EC-Karte der Seniorin gefordert. Als sie die Karte nicht herausgab, stahl der Mann laut Anklage Geld aus dem Portmonnaie der Frau und flüchtete. Wie hoch die vermeintliche Beute war, ist bis heute unklar.

Mehr als eineinhalb Jahre später in der Bremer Neustadt. Am helllichten Tag, gegen 13 Uhr, soll der Mann in der Karl-Lerbs-Straße eine 90-jährige Seniorin vor ihrer Haustür abgefangen und sie in ihre Wohnung gedrängt haben. Unter Vorhalt einer Schusswaffe habe er dann Geld gefordert. Doch die Frau wehrte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft. Daraufhin soll der 63-Jährige seinem mutmaßlichen Opfer mehrfach mit der Faust und dem Griff seiner Waffe gegen den Kopf geschlagen haben.

Als die Frau zu Boden fiel, habe der Mann zu einem Sofakissen gegriffen und ihr dieses „mit derartiger Intensität“ aufs Gesicht gedrückt, dass die Frau Todesangst hatte, sagte Staatsanwalt Florian Maaß.

Als die Seniorin mehrfach betont hatte, dass weder Bargeld noch EC-Karte im Haus wären, soll der Angeklagte nochmals mit seiner Waffe gedroht haben und kurz danach geflüchtet sein. Kurz nach dem zweiten Überfall im November 2017 startete die Bremer Polizei eine großangelegte Flugblatt-Aktion. 30 Beamte verteilten 2 000 Infoblätter, die Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung von 3 000 Euro aus. Besonders vor dem Hintergrund, dass die Tat am helllichten Tag, in einem dichtbesiedelten Wohngebiet und der Täter „mit einer solch massiven Gewalt gegen eine 90-Jährige“ vorging, bewegte die Polizei damals zu diesem Schritt.

Ob die Aktion der Polizei letztlich zur Festnahme am 27. November führte, blieb am Montag offen. Gerichtssprecher Gunnar Isenberg sagte, der Mann wurde wohl durch eine DNA-Spur überführt. Mehr Erkentnisse wird wohl erst in der Beweisaufnahme bringen.

Der Angeklagte machte zu Prozessauftakt keine Angaben zu den Vorwürfen. Am Montag, 14. Mai, wird der Prozess fortgesetzt. Dann soll das mutmaßlich erste Opfer des Mannes vor Gericht aussagen.