Senior fährt in Gegenverkehr: Verletzte und 100.000 Euro Schaden in Bremen

Von: Johannes Nuß

In der Bremer Neustadt ist am Mittwoch ein 78-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr geraten. Das Ergebnis Verletzte und zerstörte Luxuskarossen. © Karsten Klama/dpa/Symbol

In der Bremer Neustadt ist am Mittwoch ein 78-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr geraten. Das Ergebnis Verletzte und zerstörte Luxuskarossen.

Bremen – Mehrere Verletzte und ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag, 1. Februar 2023, in der Neustadt in Bremen ereignet hat. Wie die Polizei in einem Bericht an die Presse schreibt, sei ein 78-jähriger Senior mit seinem Mercedes aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten.

Der 78-Jährige war mit seinem Mercedes auf der Neuenlander Straße stadteinwärts unterwegs. Aus bisher noch ungeklärten Gründen fuhr der Autofahrer in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem BMW und einem Porsche zusammen.

Letzterer wurde von einer 30 Jahre alten, schwangeren Frau gelenkt. Sie verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde vorsorglich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 48-jährige BMW-Fahrer und der 78 Jahre alte Mann wurden ebenfalls leichtverletzt in eine Klinik gebracht.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahnen wurde die Neuenlander Straße ab Cornelius-Etzat-Straße stadtauswärts bis Neuenlander Ring für etwa drei Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.