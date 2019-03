Specht-Gruppe lädt zum Benefizkonzert für Bremer Herzen

Operetten für einen guten Zweck

+ © DJOF Beschwingte Momente im Sendesaal verspricht die „Junge Operette Frankfurt“ mit ihrem Offenbach-Abend. © DJOF

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Seit 2010, seit bald zehn Jahren also, setzt sich die Stiftung Bremer Herzen mit den verschiedensten Präventions- und Aufklärungskonzepten für die Herzgesundheit ein – und das oftmals auch mit prominenter Unterstützung. Schlagerstar Dorthe Kollo, in Oberneuland zu Haus, zum Beispiel ist Botschafterin der Bremer Stiftung. Überhaupt scheinen Musik und Stiftung eine glückliche Verbindung einzugehen. Das soll sich nun auch im schönen Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee zeigen.