Senatorin lehnt ab: Chinesischer Investor keine Option für Bremer Häfen

Von: Johannes Nuß

Design ohne Titel - 2022-10-21T142409.767.jpg © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein chinesischer Einstieg in die Häfen des Landes Bremen – wie derzeit für Hamburg diskutiert – ist laut Senatorin Schilling keine Option. Geld gibt es trotzdem.

Bremen/Hamburg – Eine so einseitige Abhängigkeit wie in Sachen Gas von Russland, will die Politik in Deutschland künftig tunlichst verhindern. Da verwundert es doch sehr, dass es gerade Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist, der den Verkauf von 35 Prozent des Hamburger Hafens an einen chinesischen Staatskonzern fördern will. Unterstützung erhält er dabei von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Chinesischer Investor ist keine Option für Bremer Häfenressort: Zusammenarbeit mit Hamburg wichtiger

Ganze sechs Ministerien, darunter das Wirtschaftsressort, haben sich bereits gegen das Geschäft ausgesprochen. Zu groß sei der Einfluss chinesischer Investoren in Deutschland dann, hinter denen letztendlich mit dem Konzern Cosco der chinesische Staat steht. Doch das scheint Bundeskanzler Olaf Scholz nicht zu interessieren. Aktuell droht es, dass das Geschäft in den kommenden Wochen problemlos über die Bühne gehen könnte.

Mit Blick auf die Häfen in Bremen und Bremerhaven kommt allerdings kein chinesisches Investment infrage. Das unterstrich jetzt Häfensenatorin Claudia Schillig (SPD) gegenüber dem Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen. Stattdessen hob Schilling die Wichtigkeit einer Zusammenarbeit der Häfen im Norden Deutschlands hervor – besonders mit Blick auf die Konkurrenz in Belgien und den Niederlanden.

Bremen investiert halbe Milliarde Euro in Häfen Das Land Bremen plant, in den nächsten zehn Jahren etwa eine halbe Milliarde Euro in seine Häfen zu investieren. Das geht aus dem Hafenentwicklungskonzept 2035 vor, dem der Senat zugestimmt hat. „Geht es den Häfen gut, geht es Bremen und Bremerhaven gut“, so Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Mit dem Geld sollen Kaianlagen und Containerterminals erneuert werden, damit auch größere Schiffe als zuvor be- und entladen werden können. Etwa 80 Millionen Euro seien allein für die Columbuskaje in Bremerhaven vorgesehen, die von Kreuzfahrtschiffen angefahren wird. Inflationsbedingt dürfte den Bremer Häfen allerdings künftig weniger Geld zur Verfügung stehen als noch zuvor.

Durch die Kooperation von Bremen und Hamburg, also der Terminalbetreiber HHLA und die Bremer Eurogate, geht es darum, in Zukunft gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Allerdings liegen dazu seit 1. Juli die Verhandlung aufgrund des Ukraine-Kriegs vollständig auf Eis. Dies aufgrund der weltweiten unsicheren wirtschaftlichen Lage.

Chinesischer Investor ist keine Option für Bremer Häfenressort: Zusammenarbeit mit Hamburg in Schwebe

Die Gespräche zwischen den Hamburgern und Bremern hatten sich allerdings schon zuvor in die Länge gezogen. Nun wurde die „aktuelle geopolitische Situation mit bisher unabsehbaren Auswirkungen“ als Grund genannt, die Beratungen über eine Kooperation „so lange zu vertagen, bis die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Fortsetzung wieder stabil genug sind“. Zum Zwischenstand gab es seinerzeit keine Informationen.