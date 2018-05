Bamf-Affäre: Senator Mäurer applaudiert Seehofer

Bremen - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat – als Konsequenz aus der Affäre um unrechtmäßige Asylentscheide – der Bremer Außenstelle des Flüchtlingsbundesamtes (Bamf) bis auf Weiteres verboten, über Anträge von Flüchtlingen zu entscheiden. Vorab informierte er Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) über diesen Schritt.

Mäurer reagierte mit Applaus für den CSU-Kollegen. „Ich begrüße diesen Schritt ausdrücklich“, sagte der Bremer Innensenator. Und fügte an: „Durch die offensichtlich rechtswidrige Praxis dieser Bundesbehörde ist Bremen ein noch nicht absehbarer immenser Schaden in Millionenhöhe entstanden. Unser Vertrauen in diese Behörde ist schwer erschüttert.“

Mit Blick in die Zukunft meinte Mäurer zudem: „Ohne grundlegende Veränderung ist eine weitere Zusammenarbeit mit der Außenstelle des Bamf nur schwer vorstellbar.“

Björn Fecker, innenpolitischer Sprecher der Grünen, kritisierte Seehofers Entscheidung als „Aktionismus“, der „weitere Probleme schaffen“ könne. Fecker: „Das Ziel muss sein, faire und rechtssichere Verfahren zu gewährleisten. Darauf haben nach Bremen geflüchtete Menschen ebenso ein Recht wie andernorts in der Republik.“

