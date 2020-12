Senat schickt Gesundheitslotsen in die Quartiere

Der Bremer Senat stärkt die Stadtteile im Kampf gegen die Pandemie. Derweil meldet das Land vier weitere Corona-Tote.

Bovenschulte: Corona-Zahlen sind noch zu hoch.

110 Neuinfektionen im Land.

Polizei beendet Familienfeier.

Bremen – Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sagt: „Auch wenn sie sich seit einiger Zeit nach unten bewegen, sind die Infektionszahlen in der Stadtgemeinde Bremen und in einzelnen Stadtteilen und Quartieren noch zu hoch.“

So müssen die Menschen weiter Abstand halten, Masken tragen und Kontakte vermeiden. Restaurants und Kneipen, Theater, Museen und Kulturhäuser, Schwimmbäder und Fitnessstudios bleiben geschlossen. Um die sozialen Folgen der einschränkenden Regeln für die Menschen vor Ort abzufangen, hat der Senat am Dienstag ein ressortübergreifendes Maßnahmenpaket geschnürt. „Quartiersbezogenen Unterstützungen“ sind geplant. Dazu zählt der Ausbau der niedrigschwelligen Straßensozialarbeit in Corona-Hotspots, also Stadtteilen mit besonders hohem Infektionsgeschehen.

Sozialarbeit in Hotspots

Außerdem sollen die Ansprechpartner der Menschen in Stadtteilzentren und Sozialeinrichtungen (sogenannte Multiplikatoren) mit kurzen digitalen Qualifizierungseinheiten in die Lage versetzt werden, „aufklärende Informationen in den Quartieren zu transportieren“. Die beim Beschäftigungsträger „Bras“ angestellten Sprach- und Kulturvermittler sollen helfen, den hohen Beratungsbedarf im Zusammenhang mit den staatlichen Corona-Maßnahmen in den Stadtteilen und in vielen Sprachen unter die Leute zu bringen. Und schließlich sollen befristet mindestens zehn Gesundheitslotsen zum Einsatz kommen, um den pandemiebedingt hohen Bedarf nach einer sozialmedizinischen Arbeit in den Quartieren zu decken. „Die getroffenen Maßnahmen setzen auf der guten Struktur auf, die wir in den Stadtteilen geschaffen und verstetigt haben“, sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne).

Eine Million Euro will der Senat auch im Jahr 2021 für den organisierten Sport im Land Bremen zur Verfügung stellen, um pandemiebedingte Einnahmeausfälle auszugleichen. Auch das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Damit wird das Sofortprogramm vom April mit einigen Veränderungen fortgesetzt, sofern auch der Haushalts- und Finanzausschuss am Freitag seine Zustimmung erteilt. „Die Vereine verlieren Mitglieder, aber anders als in anderen Jahren, gewinnen sie keine neuen hinzu“, sagte Stahmann, die auch Sportsenatorin ist. Auf die Corona-Hilfen aus dem Sofortprogramm könnten sie daher nicht verzichten. Bundesweit erwartet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) einen Rückgang der Mitgliederzahlen um zehn Prozent.

Eine Million Euro für Sportvereine

Bis Mitte November sind aus dem Soforthilfeprogramm 677 000 Euro an 128 Vereine im Land Bremen, davon 32 in Bremerhaven ausgezahlt worden, sagte die Senatorin. Bis zum Jahresende werden es voraussichtlich rund 700 000 Euro sein, hieß es weiter.

Im Land Bremen sind am Dienstag vier weitere Corona-Todesopfer gemeldet worden, jeweils zwei in Bremen und Bremerhaven. Damit stieg die Zahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie im kleinsten Bundesland an oder mit Corona gestorben sind, auf 143.

110 Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt meldete 110 Neuinfektionen mit Covid-19, davon 105 in der Stadt Bremen. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle stieg damit im Land auf 10 980. Die Inzidenzwerte sind auf 110,1 in Bremen und 83,2 in Bremerhaven gesunken. Im Land Bremen müssen aktuell 175 Personen stationär versorgt werden, davon 31 auf Intensivstationen. 23 davon werden beatmet.

Einsatzkräfte der Polizei haben am Montagabend eine Familienfeier mit zu vielen Menschen aus unterschiedlichen Haushalten in einer Wohnung in Obervieland beendet. „Die Anwesenden reagierten unkooperativ und teilweise aggressiv, so dass zusätzliche Kräfte hinzugerufen werden mussten, um die Situation zu beruhigen“, sagte ein Polizeisprecher. Es hagelte Platzverweise und Anzeigen.