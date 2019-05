Senat ehrt „kämpferische Pionierin“

Bremen – „Eine besondere Wissenschaftlerin, eine kämpferische Pionierin, eine Frau mit schier unerschöpflicher Energie und einem großen Herzen für die Menschen“: Mit diesen Worten würdigte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) am Freitagabend die Bremer Professorin Annelie Keil. Sie hat im Rahmen eines Festaktes vor rund 200 Gästen in der Oberen Rathaushalle die Bremische Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft erhalten. Damit würdige der Senat Keils Verdienste um die Sozial- und Gesundheitswissenschaft für die Universität und das Land Bremen, teilte die Senatskanzlei mit.

Mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit und Expertise habe die 80-Jährige sich weit über die Grenzen Bremens hinaus eine hohe Anerkennung als kompetente und hochengagierte Wissenschaftlerin erworben, hieß es. „Annelie Keil lebt Wissen und weiß Leben, und sie teilt beides viel und gern und auf faszinierende Weise“, sagte Ulrike Hauffe, Bremens ehemalige Landesfrauenbeauftragte.

Keil wurde 1939 in Berlin geboren und studierte Politikwissenschaften und Soziologie sowie Psychologie und Pädagogik an der Universität Hamburg. 1971 war sie als eine der ersten Professorinnen in Bremen am Aufbau der Universität beteiligt. Als Dekanin des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswissenschaften habe sie großen Einfluss auf die Gesamtentwicklung und Neuorientierung der Universität genommen, hieß es. 2004 wurde sie emeritiert.

Ihr wichtigstes Forschungsgebiet war den Angaben zufolge der Zusammenhang zwischen seelischer und körperlicher Krankheit und Gesundheit. Sie erforschte dabei deren Beziehung zu Biografie und Lebenswelt.

Keil ist in der Hospizbewegung aktiv und Mitbegründerin des Weiterbildungsstudiengangs „Palliative Care“ in Bremen, der zur professionellen Betreuung und Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen qualifiziert. 2004 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz am Bande für ihre ehrenamtliche Arbeit zur Förderung von Bürgerengagement, Jugendbildung sowie gesundheitlicher Beratung und Selbsthilfe. vr/epd