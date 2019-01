Die Semkenfahrt ist eröffnet

„Wunderbares und sicheres Eis“

+ © dpa Es kann losgehen! © dpa

Bremen - Schlittschuhbegeisterte haben sich am Freitag auf dem rund 30 Hektar großen Eisfeld in Bremen ausgetobt: Zum ersten Mal in diesem Winter wurde die Semkenfahrt im Blockland geöffnet, wie der Vorsitzende des Bremer Eisvereins, Max Stegemann, sagte. Die Fläche wird mit Wasser aus der Wümme geflutet. Die Organisatoren fürchten aber, dass der Spaß am Samstag schon wieder vorbei sein könnte, weil es dann regnen soll.