8. 000 Besucher bei der zehnten „Quotenfete“ in der Bremer Stadthalle

Bremen - Von Martin Kowalewski. Internet-Star Keno Veith, auch bekannt als „de schwatte Ostfrees-Jung“, kommt nicht vom Fleck. Er steht vor einem riesigen Feld-Häcksler, einem Claas Jaguar, wie er ihn auch selber fährt. Die Schlange ist lang und wird über Stunden nicht kleiner. Es sind ja auch viele Leute in der Stadthalle (ÖVB-Arena). Mit 8 000 Besuchern – teilweise von weit her in Bussen angereist – war die zehnte „Quotenfete“ der Landjugend Bremen-Blockland wieder ausverkauft.

Die Leute wollen Selfies mit Keno Veith schießen. Eine Gruppe junger Männer hebt ihn vor dem Trecker hoch. Andere haken sich bei ihm ein. Veith ist auch nach mehr als zwei Stunden noch munter und von der großen Resonanz begeistert. „Ich habe, glaube ich, schon 500 bis 600 Leute umarmt. Es kamen sogar einige ganz aus Bayern“, sagt er.

Celine (20) und Svenja (20) aus Delmenhorst haben gerade eine sportliche Leistung erbracht. Etwas erschöpft, aber munter setzen sie mit fünf Litern Wasser gefüllte Milchkannen ab. Sechs Kilo Gesamtgewicht am langen Arm ausgestreckt. Das ist anstrengend. Die Minute haben beide weit hinter sich gelassen. Celine ist sehr zufrieden: „Ich freue mich, dass ich so lange durchgehalten hab.“ Den Rekord soll ein Mann aus Schleswig-Holstein aufgestellt haben – mit mehr als sieben Minuten.

+ Das geht ganz schön in die Arme: Celine (l.) und Svenja stemmen Milchkannen. Foto: Kowalewski

Nebenan muss das Wasser in den Eimer: Ab in die Hocke, Melken aus Kunststoffzitzen an einer Kuhattrappe. Zwei Techniken sind gängig: Zitzen oben anfassen und die Finger nacheinander einklappen. Oder mit dem Daumen die Zitzen abwärts streichen. Die Zitzen sind prall voll und verlangen schon etwas Kraft. 30 Sekunden auf Volldampf gehen in die Finger. Das Ergebnis: 600 Milliliter mit der Fingertechnik. Jan Nagel (20) aus Schaumburg-Lippe setzt auf die Daumentechnik und geht die Sache eher ruhig an – und erreicht so 650 Milliliter.

Viele Mädchen lassen sich nach der Ankunft bei der „Quotenfete“ erstmal am Stand der „Tinkeldeerns“ schminken. Eine der Schminkkräfte ist Jaisha Laduch. Sie hat verschiedene Glitzerschminken angerührt. Die Sorte „Fluffy Flamingo“ hat starke Orange- und Rosé-Töne, „Mermaid“ wirkt ozeanisch kühl. „Die meisten wollen aber Silber und Gold, so ein bisschen an die Schläfe“, sagt Laduch. So entscheiden sich auch Sina und Sina, beide 20 und aus Stade, für Goldglitzer.

Derweil kommt der elektrische Bulle von Harry Rössel (44) aus Ehrenburg nicht zur Ruhe. Zehn Schwierigkeitsstufen hat das buckelnde und wild rotierende Gerät zu bieten. Alle 20 Sekunden schaltet Rössel hoch. „Die meisten schaffen es bis Stufe vier oder fünf“, sagt er. Das übertreffen Marko Brömmer und Tobias Wehber, beide 28 und von der Landjugend „Hollner Halbstarke“, deutlich. Wehber klammert sich vorne fest; Brömmer sich ebenso fest am Wehber. Doch dann rutschen auch sie seitlich abwärts auf die Matte. Man sieht, die beiden machen das nicht zum ersten Mal. „Das war ziemlich cool. Zu Hause bei der Landjugend machen wir sowas auch“, sagt Wehber. Beide sind gut drauf und von der Party begeistert.

Gegen Mitternacht ist es in der Halle proppenvoll. Das „Mütze Katze DJ Team“ aus Berlin tritt auf. Sie bringen die 90er und 2000er zurück. Ein Duo in schrillen Kostümen, ein DJ mit Mütze, der andere mit Katzenschwanz. Sie springen gerne mal auf die großen Lautsprecher vor der Bühne oder schießen einen riesigen Ball ins Publikum. Animation pur, während Songs von „Captain Jack“ und den „Vengaboys“ und andere Dancefloor-Klassiker ertönen.