Selfies mit dem „Biest“

Bremen - Von Steffen Koller. Einblicke und Ausblicke hat das Theater Bremen am Wochenende bei seinem traditionellen „Tag der offenen Tür“ zum Saisonauftakt geboten. Am Goetheplatz gab‘s Einblicke ins Geschehen hinter den Kulissen. Und Ausblicke auf die anstehenden Produktionen der neuen Saison. Begleitet wurde der Tag von einem mehr als bunten Programm.

„Ja, sind wir denn im Märchen?“ Das wird sich der eine oder andere (vor allem junge) Besucher gedacht haben. Schneewittchen am Eingang zum Kleinen Haus, das „Biest“ und seine „Schöne“ an der Rampe zum eigens für diesen Tag geöffneten Schlosscafé – Besucher, die den St.-Pauli-Hof betraten, wurden im Nu zu einer kurzen Reise in vergangene Zeiten eingeladen.

Gürtel und Blusen

Was bei den Kleinen für große Augen sorgte, animierte deren Eltern zum kurzen Selfie mit den Fantasiefiguren. Andenken müssen sein. Doch die gab es auch in anderer Form. So zum Beispiel beim Kostüm-Flohmarkt im obersten Stock des verwinkelten Gebäudetrakts. Gürtel, Schmuck, Kleider, Westen, aber auch Blusen und Ausgefallenes – der Kleiderfundus diente prächtig zum Stöbern. Und eben, um ein Souvenir mit nach Hause zu nehmen.

Um jedoch erst einmal zum Fundus-Flohmarkt zu kommen, waren weite Wege erforderlich. Das Gebäude mit seinen unzähligen Ein- und Ausgängen, den vielen Rampen und noch weniger zählbaren Räumen konnte da schon schnell mal zum Labyrinth werden – oder auch nur wie eines wirken. Umso besser, dass die Organisatoren da gleich mehrere Führungen durch das Theater Bremen anboten.

Und diese wurden genutzt, gab es doch neben der Werkstatt auch den Ballettsaal, die Maske und die Probebühne zu besichtigen – samt Fahrt mit dem hauseigenen Lastenaufzug als Zugabe obendrauf.

Bei einem „Tag der offenen Tür“ darf natürlich das obligatorische Kinderprogramm nicht fehlen. Immer mit dabei, so auch am Sonnabend, das beliebte Kinderschminken im Foyer des Kleinen Hauses.

Nur wenige Meter weiter: Waffeln, die von einer Rampe rutschten – und Schatzsucher, die auf Beutezug gingen. Ein großer Tisch mit allerlei Holz und Klebstoff lud zum Basteln ein, gleich daneben lockte ein Planschbecken mit Plastikfischen. Und wem es zu kalt wurde, der setzte sich einfach an die im Hof aufgestellte Feuerschale. Dazu ein Ast: Stockbrot – fertig war die Zwischenmahlzeit.

Für musikalische Untermalung – und eine ordentliche Portion gute Laune – sorgten die Virtuosen von „Lauter Blech“, die im Programmheft als „die besondere Blaskapelle“ angekündigt wurden. Und das zeigte das Dutzend bunt gekleideter Bläser dann auch.

Balkanbeats mit Karo-Anzug und Kapitänsmütze, dazu Euphorie und ein respektabler Hüftschwung – so die Zutaten für ein gelungenes Rahmenprogramm.