60 US-Panzer für Ukraine in Bremerhaven angekommen – was jetzt mit ihnen passiert

60 Bradley Schützenpanzer sind in Bremerhaven eingetroffen. Sie sind mit anderem schweren Militärgerät sowie Munition Teil eines Unterstützungspakets der US-Regierung. © Nonstopnews

60 Panzer vom Typ „Bradley“, Geländefahrzeuge und Munition sind in Bremerhaven eingetroffen. Sie sind Teil einer versprochenen Unterstützung der US-Regierung.

Bremerhaven – 60 Bradley Schützenpanzer, minenresistente Geländefahrzeuge und Munition werden derzeit im Kaiserhafen in Bremerhaven verladen und abtransportiert. Das Militärgerät ist Teil einer von der US-Regierung versprochenen Waffenlieferung für die Ukraine.

Frachtschiff „Arc Integrity“ bringt 60 Bradley-Schützenpanzer nach Bremerhaven

Bereits am Freitag ist das Frachtschiff „Arc Integrity“ in Bremerhaven angekommen. An Bord: 60 Bradley-Schützenpanzer und zahlreiche andere Militärfahrzeuge. Nachdem das schwere Militärgerät am Montag auf einem Kai geparkt wurde, trafen Lkw ein, die die Panzer nach Informationen von buten un binnen aus dem Hafen zum US-Stützpunkt nach Mannheim bringen sollen. Dort sollen ukrainische Soldaten an den Waffen ausgebildet werden.

Auch sind weitere zahlreiche Militärfahrzeuge von dem Frachter „Arc Integrity“ entladen worden. © Nonstopnews

Unterstützung der USA: Auch 90 Stryker-Radschützenpanzer und gepanzerte Fahrzeuge an Bord

Berichten zufolge soll es sich bei den Fahrzeugen um einen Teil des von der US-Regierung versprochenen 2,5 Milliarden Dollar schweren Hilfspakets für die Ukraine handeln. Neben den Bradley Schützenpanzern enthalte es nach Angaben des Pentagon auch 90 Radschützenpanzer vom Typ „Stryker“ und mehr als 50 gepanzerte und minenresistente Fahrzeuge sowie Munition. Nicht enthalten in dem Paket sind Kampfpanzer vom Typ „M1 Abrams“.

Kampfpanzer und Schützenpanzer: Das sind die Unterschiede Kampfpanzer: In dieser Kategorie sind Fahrzeuge gelistet, die über starke Bewaffnungen verfügen und in die direkte Konfrontation gehen können. Mitunter wird auch von der sogenannten „Duellfähigkeit“ der Panzer gesprochen. Beispiele für Kampfpanzer sind unter anderem Leopard 2, M1 Abrams, Leclerc oder der britische Challenger 2. Schützenpanzer: Auch Schützenpanzer können an der vordersten Front und werden in der Regel als Unterstützung der Kampfpanzer eingesetzt. Ihre Hauptaufgabe ist der Transport von Infanteristen ins Kampfgeschehen. Deutsche Beispiele für diese Klasse sind die Typen Puma oder Marder.

Hilfe im Ukraine-Krieg: Weiteres Schiff mit 90 Panzern am kommenden Wochenende erwartet

Die Arc Integrity hatte den Hafen von North Charlston in South Carolina am 25. Januar verlassen. Ein weiteres Schiff mit 90 Panzern wird am kommenden Wochenende im Bremerhaven erwartet und soll im Ukraine-Krieg unterstützen. Die Panzer sollen der Ukraine neue offensive und defensive Möglichkeiten bieten können.

„Gemeinsam gegen den Terror“: Präsident Selensky bedankt sich bei den USA

Auf Twitter bedankte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Englisch „für ein kraftvolles Paket zur Unterstützung der Verteidigung“. Gemeinsam mit der USA stehe man gegen den Terror ein. „Je weitreichender unsere Waffen sind und je mobiler unsere Truppen sind, desto eher wird die brutale Aggression Russlands ein Ende haben.“