Selbstmord? „Niemals“

Prozess um zerstückelte Leiche: Zeugen zweifeln an Suizid-Theorie

+ Rätsel bleiben: Der 65-jährige Angeklagte gab bislang lediglich zu, den Körper seines Nachbarn zerteilt zu haben. Links neben ihm: Anwältin Arnike Duensing. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Hat ein 65-Jähriger seinen Nachbarn (50) erschossen und die Leiche zerteilt? Noch immer sind im Prozess am Bremer Landgericht viele Fragen offen. Was für ein Mensch war der Tote? Gab es Streit zwischen Opfer und mutmaßlichem Täter? Hatte der 50-Jährige womöglich Selbstmordgedanken? Die Kammer hörte am Dienstag insgesamt sechs Zeugen – keiner würde dem Opfer einen Suizid zutrauen.