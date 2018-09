Hochschulwettbewerb: Ein selbstlernender Chatbot

Bremen - Von Viviane Reineking. Für Sebastian Haase, Marian Segelken und Fabian Duske reichte es im vergangenen Jahr mit ihrer Geschäftsidee beim „Campusideen“-Wettbewerb der Bremer Hochschulen nicht ganz zum Sieg. Jetzt haben sie es geschafft: Mit ihrem Start-up „Farbrecht“ gewannen die Absolventen der Hochschule Bremen in der Kategorie „Businesspläne“.

Mit „Ida-Bot“, einem selbstlernenden Chatbot, schafften es Nina und Dirk Wenig von der Universität Bremen in der Kategorie „Geschäftsideen“ auf den ersten Platz. Ein Chatbot ist ein technisches System oder ein Roboter, mit dem Nutzer, zum Beispiel Kunden eines Unternehmens, über einen Chat kommunizieren können. Chatbots werden zum Beispiel im Kundendienst, als Marketingwerkzeug oder zur Wissensvermittlung eingesetzt. Dafür müssen sie mit ausreichend Wissen ausgestattet sein.

Meist wird jeder Chatbot manuell erschaffen – nach Angaben der Uni Bremen eine teure Lösung mit begrenzten Möglichkeiten. „Ida-Bot“ hingegen basiere auf maschinellem Lernverfahren und eigne sich selbstständig Wissen von Webseiten, Handbüchern, Zeitungsartikeln und anderen Quellen an, heißt es.

Zurück zu „Farbrecht“: Dahinter verbirgt sich ein sogenannter „Multicolour Extruder“, eine Erweiterung für Desktop-3D-Drucker, die es ermöglichen soll, 3D-Objekte auch im niedrigen Preissegment in einer großen Farbvielfalt herzustellen. Davon können etwa Ingenieure, Designer, Künstler, Architekten, Endkonsumenten und Bildungseinrichtungen profitieren, die nicht in großer Stückzahl produzieren, sondern denen es um die Herstellung von Anschauungsmaterialien, Prototypen oder Ersatzteilen geht.

Die Siegerteams des Hochschulwettbewerbs erhalten jeweils 3 000 Euro. Insgesamt wurden nach Angaben der Hochschulinitiative „Bridge“ Auszeichnungen im Gesamtwert von 15 000 Euro vergeben. Mit „Bridge“ fördern die Uni Bremen, die Hochschule Bremen sowie die Hochschule Bremerhaven gemeinsam mit der Bremer Aufbau-Bank seit 2002 Existenzgründungen aus den Hochschulen. Prämiert wurden jeweils die ersten drei Plätze in den Kategorien „Geschäftsideen“ und „Businesspläne“.

„Yummy Organics“, ein Onlineshop für fair gehandelte Gewürze (wir berichteten), belegt Platz zwei in der „Businesspläne“-Kategorie. Die Idee, die Gewürze direkt von Kleinbauern aus Sri Lanka in ihre Heimat zu bringen, kam Laura Brandt, Absolventin der Hochschule Bremerhaven, nach einer zweimonatigen Auszeit von ihrem Bürojob in dem asiatischen Inselstaat. Das Besondere: Über den Preis können die Kunden selbst entscheiden.

Leonardo de Araújo, Nina Hentschel und Zhou Yuen Fang von der Uni belegen mit ihrem Businessplan Platz drei: Mit Hilfe der„Artfacts“-Plattform können Kultureinrichtungen ihre digitalen Sammlungen reorganisieren und neu interpretieren – ein Werkzeug für eine neuartige multimediale und pädagogische Museumsarbeit.

„Karl, der Ökobot“ soll Konsumenten helfen, sich nachhaltig zu verhalten. Der von Kirsten Hillebrand, Hendrik Hinrichs und Tobias Freund – ebenfalls von der Bremer Uni – entwickelte Chatbot gibt personalisierte Tipps, wie sich Nachhaltigkeit in den Alltag einbinden lässt. Ihre kreative Geschäftsidee belegt Platz zwei.

Nur wenige dürften wissen, was eine „Blockchain“ ist. Das technische Modell verbirgt sich etwa hinter der Kryptowährung „Bitcoin“. Neben der Finanzbranche operieren aber auch immer mehr Unternehmen etwa aus den Bereichen Logistik und Energie mit der „Blockkette“. Unter dem Namen „Bit Moin“ bietet Leonard Pust Vorträge und Webinare (Seminare im Internet) an, in denen er die Technologie und das System „Bitcoin“ anschaulich erklärt – Platz drei für die Geschäftsidee des Uni-Doktoranden.

www.bridge-online.de/campusideen.html