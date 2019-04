Offenes Casting für die RTL-Fernsehshow „Das Supertalent“

Bremen - Von Martin Kowalewski. Pascal Henkiel (24) aus Kattenvenne in Nordrhein-Westfalen startet den Song „Another Day“ von „Modestep“ auf seinem Handy. Er tanzt eine Mischung aus Dubstep und Hip-Hop. Seine Arme zucken. Am Donnerstag haben Bewerber die Möglichkeit, am offenen Casting für die Fernsehshow „Das Supertalent“ im „Best Western Hotel zur Post“ am Hauptbahnhof teilzunehmen.

Bis zum Nachmittag dominieren Musiker und Tänzer das Geschehen. Die Bewerber zeigen ihr Können einer Jury der Produktionsfirma „UFA Show & Factual“. Bewerberzahlen werden nicht bekanntgegeben. Zu sehen ist „Das Supertalent“ im Herbst auf RTL.

Henkiel bewegt die Arme an seinem Gesicht vorbei und macht auch schnelle Bewegungen mit den Fingern. Er blickt in alle Richtungen, als müsse er sich orientieren. Arme und Beine bewegt er dann wie ein Roboter. Ein Zucken geht durch seinen Körper. Er überträgt die harten Elektro-Sounds in Bewegungen. „Ich habe sechs Jahre trainiert. Ich habe von Videos auf ,Youtube‘ gelernt“, sagt er. „Jetzt habe ich zwei Tanzstile kombiniert.“ Die Darbietung sei zu weiten Teilen improvisiert. Einige Elemente, die er wichtig findet, stehen aber fest. Der Tanz ist sichtlich anstrengend. Henkiel gibt zu, nervös zu sein. „Aber tanzen beruhigt. Ich bin schon entspannter“, sagt er, als er dann schließlich in den Warteraum zurückgeht.

+ Martin Kastel ist bühnen- und auch studioerfahren. Er singt Schlager, auch selbstkomponierte. © Kowalewski

Martin Kastel (52) aus Wanna bei Cuxhaven singt Schlager, auch selbstkomponierte. Der Sänger ist studioerfahren. Eine eigene Nummer ist „Ohne Dich“. Er singt eine Kostprobe: „Mein ganzes Leben war ich auf der Suche. Nur wusste ich selber nicht, wonach. Dann traf ich Dich, das Beste, was es gibt für mich.“ Kastel legt alle Kraft in seine Stimme. Er wirkt dennoch ruhig. Als Coverversionen hat er „Rote Lippen“, unter anderem bekannt durch Cliff Richard und Jimmy Fields, und „Mary Jane“ von Jürgen Peter parat. Kastel hat schon Erfahrungen mit dem „Supertalent“. „2015 war ich schon hier. Ich schaffte es bis in die Show in Essen“, sagt er. Allerdings habe er damals unter Gesundheitsproblemen gelitten.

Aus Oldenburg ist Scharokh Nejatitaleshmikaeli (49) angereist. Er zeigt seinen Tanz „Halghe“ („Kreis“). Er schwingt die Arme, führt sie am Gesicht vorbei, klatscht, dreht sich und rollt die Schultern. Das wirkt discotauglich. Der Tanz zu „One way ticket“ von „Boney M“ komme ganz von ihm, sagt er. Er habe nie eine Tanzschule besucht. Er kommt aus dem Iran und lebt seit drei Jahren in Deutschland. Seit einem Monat macht er Sport, um für den Auftritt abzunehmen.