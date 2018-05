„Wenn man erstmal stinkt“ - mit Ekel gegen Vergewaltiger und Räuber

Selbstbehauptungskurs bei der Polizei

+ © Sussek Demonstration mit bösem Blick: Maike Seifert und Holger Ihnen zeigen vor dem Logo („Starkes Auftreten statt starker Fäuste“) , wie man sich aus einer Umklammerung eines Arms lösen kann. © Sussek

Bremen - Von Ralf Sussek. Selbstbehauptung ist keine Selbstverteidigung. Das ist das erste, was man an diesem Abend im Gerichtszentrum am Wall lernt. Selbstbehauptung ist viel mehr. Sie ist beobachten, fühlen, flüchten und Geschichten ausdenken.