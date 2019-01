In der Luft zur „Waterfront“: Seilbahn-Pläne für die Überseestadt und Gröpelingen

Bremen. Von Jörg Esser. Das Wirtschaftsressort denkt über eine Seilbahn nach, die das Straßenbahndepot in Gröpelingen mit dem Kopf des Europahafens verbinden soll.

Mehrere Haltepunkte seien auf der Strecke geplant – unter anderem an der „Waterfront“, am Waller Sand, am Skaterpark und am Speicher XI. Mit der Seilbahn soll der Verkehr in der Überseestadt entlastet werden. „Eine Seilbahn hat viele Vorteile“, sagt Wirtschafts-Staatsrat Ekkehart Siering. So geht er davon aus, dass eine Seilbahn günstiger gebaut werden kann als eine Straßenbahnverbindung.

Im März will das Ressort eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Die Kosten würden sich nach ersten Schätzungen des Wirtschaftsressorts auf 70 bis 75 Millionen Euro belaufen. Bis zu bis zu 6000 Menschen pro Stunde könnte durch das Verkehrsmittel bewegt werden, so Siering. Sollten sich die Pläne als machbar erweisen, könnte die Seilbahn möglicherweise schon Ende 2021 fertig sein.

Übrigens: Seit 2004 gibt es in Bremen eine rechtliche Grundlage, die den Bau einer Seilbahn ermöglicht. Damals musste die SPD/CDU-Koalition unter Bürgermeister Henning Scherf (SPD) eine europäische Richtlinie umsetzen und verabschiedete das Bremische Seilbahngesetz, das „Gesetz über Seilbahnen für den Personenverkehr im Lande Bremen“.

Rubriklistenbild: © AP