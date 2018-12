Landgericht fällt Urteil gegen „falsche Polizisten“: Einmal Haft, einmal Bewährung

Bremen - Am Telefon geben sie sich als Beamte aus – und bringen ältere Menschen um ihr gesamtes Erspartes. Auch zwei Männer, die am Dienstag vom Landgericht Bremen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs verurteilt wurden, sollen sich durch die Masche „falscher Polizist“ das große Geld erhofft haben. Einer der beiden muss jetzt erst mal ins Gefängnis.

Die Aufgaben sind klar aufgeteilt: Von türkischen Callcentern aus rufen kriminelle Banden seit Jahren Menschen an, die allein vom Namen her auf ein hohes Alter schließen lassen. Sie geben sich als Polizisten aus und gaukeln den Angerufenen vor, ihr Vermögen sei in Gefahr. So schnell wie möglich müssten Geld, Schmuck und andere Wertsachen in „Sicherheit“ gebracht werden.

Genau an dieser Stelle kommen die Angeklagten Mehmet A. (27) und Mohamad G. (30) ins Spiel. Immer dann, wenn die Angerufenen auf die Masche reingefallen waren, soll der Libanese A. den mitangeklagten Türken G. dazu beauftragt haben, einen sogenannten Abholer zu organisieren. Viermal hatten die Männer genau dieses falsche Spiel gespielt, in keinem der Fälle waren sie letztlich erfolgreich.

Dennoch: Das Bremer Landgericht sprach die beiden wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in vier Fällen schuldig. Mehmet A. muss für drei Jahre und zehn Monate in Haft, Mohamad G. erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten (Bewährungszeit: drei Jahre). Vorausgegangen war dem Urteil eine Verständigung aller Prozessbeteiligten.

Würden die Männer ausführlich aussagen, sei das zu erwartende Strafmaß in ein vorgegebenes Korsett geschnürt, so der „Deal“. Und die Angeklagten sagten aus. Innerhalb von zwölf Tagen im Oktober 2017 riefen Hintermänner aus der Türkei Senioren im Alter von 70 bis 85 Jahren in verschiedenen deutschen Städten an. Mehmet A. beauftragte daraufhin Mohamad G., Abholer zu finden, die sich als Polizisten ausgaben und an vereinbarten Treffpunkten die Sachen übernehmen sollten.

In allen Fällen starteten die Abholer aus Bremen. Nur im letzten Fall, am 24. Oktober vergangenen Jahres, übernahm G. die Abholung selbst – die eigentlich damit beauftragten Männer standen im Stau. Pech für den 30-Jährigen, denn in Berlin, wo er 16 Goldbarren im Wert von rund 59.000 Euro entgegennehmen wollte, wartete schon die Polizei, obwohl diese Tat nach Erkenntnissen des Gerichts von einer anderen Gruppe „angeschoben“ wurde.

Nach der Festnahme nannte G. den Namen seines Auftraggebers. Mehmet A. wurde nun europaweit gesucht und später in Athen festgenommen. Ihm sollen 20 Prozent der Warenwerte als Bezahlung versprochen worden sein. Davon habe er die Abholer und den Mitangeklagten G. ebenfalls bezahlen müssen. Die restlichen 80 Prozent waren seiner Aussage nach für die Hintermänner in der Türkei bestimmt. Für das Gericht waren die Angaben der Männer von „glaubhafter Reue“ gekennzeichnet.

Ein Aspekt, der insbesondere den 30-Jährigen vor einer Haftstrafe bewahrt hat. Trotzdem hätten die Angeklagten den Respekt, den gerade ältere Menschen vor Beamten hätten, für ihre Zwecke ausgenutzt. „Das ist sehr perfide“, sagte Kelle. Und weiter: „Es handelt sich um Opfer, die wenig wehrhaft sind.“

Mehmet A., der auf die Aufhebung seines Haftbefehls gehofft hatte, wurde enttäuscht. Der Haftbefehl bleibt vorerst bestehen – insbesondere, weil ein weiteres Verfahren gegen den Mann noch offen ist und seine Familie nicht in Deutschland lebt.