Sehnsucht nach Sevilla

Bremen - Von Steffen Koller. Schlicht und trotzdem elegant, schwarz-weiß und doch voller Bildgewalt: Antonio Velasco Muñoz verarbeitet in seinem Werk „Un Domingo en el Parque de Maria Luisa“ Erinnerungen an seine Kindheit, vor allem aber an seine Mutter. Das Bild, das längst verkauft ist, aber dennoch zu seinen absoluten Lieblingswerken gehört, stellt Muñoz heute in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vor.

Antonio Valesco Muñoz ließ alles hinter sich, wagte einen Neuanfang. Seit nunmehr 22 Jahren lebt und arbeitet der gebürtige Spanier in Bremen und Bremerhaven. Er hat sich eingelebt, Freunde und einen Job gefunden. Und doch holten ihn gerade zu Beginn seines Neuanfangs die Erinnerungen an seine Heimat Sevilla immer wieder ein. Dort wuchs der heute 50-Jährige zusammen mit zwei Schwestern und einem Bruder auf. Die Sonne, die Wärme, die Familie – all das ließ Muñoz zurück. Geblieben sind Gedanken – aber auch ein Foto, das der Künstler einst in den Sachen seines Vaters fand. Darauf zu sehen: seine Mutter zusammen mit den Schwestern. Womöglich aufgenommen im Jahr 1968, war seine Mutter gerade schwanger mit ihm. Sie gehen spazieren. An einem Sonntag im Park „Maria Luisa“ im Herzen Sevillas.

Dieses Fotonegativ diente Muñoz im Jahr 2000 als Vorlage für sein Werk „Un Domingo en el Parque de Maria Luisa“, zu deutsch: „Ein Sonntag im Park ,Maria Luisa’“. Mit Hilfe von Kohle und Acrylfarben zeichnete er die Konturen des Fotos großflächig nach, entstanden ist ein Werk von einem Meter Breite und 75 Zentimetern Höhe. Sein Ziel war es, die Strukturen des Bildes herauszuarbeiten, vor allem aber die Körperhaltung seiner Mutter hervorzuheben. „Diese Haltung hat sie noch heute, trotz ihrer 88 Jahre“, sagt der 50-Jährige. Was seine Mutter im Arm hält, hat Muñoz nie wirklich herausbekommen. Wichtig war ihm dies ohnehin nicht. Viel wichtiger sei die Liebe, die er von ihr erfahren habe. Und die habe er damit zum Ausdruck bringen wollen.

Beim Entstehungsprozess kam ihm neben seinem Talent auch der Zufall zu Hilfe. Zunächst malte er das Bild auf dem Boden liegend – mit viel Weiß, die Kontraste sollten zu sehen sein. An einem Tag zeichnete er alles fertig und stellte die Leinwand dann auf. Eher ungewollt verlief die zum Teil noch flüssige Farbe und ließ so die Verzerrungen entstehen, die Muñoz sehr passend findet. „Ich habe es gesehen und es war gut so. Es war perfekt“, sagt er. Durch das Verlaufene würde die Botschaft des Bildes noch mehr zur Geltung kommen, die Erinnerungen noch präsenter sein. Vor Jahren verkaufte er das Bild, heute hängt es in einem Wohnzimmer in der Nähe von Minden. Und doch gehört es bis heute zu seinen absoluten Lieblingsstücken.

Ohne Kunst könne er sich sein Leben nicht vorstellen, sagt Muñoz, der zusammen mit anderen Künstlern in einem Gemeinschaftsatelier in der Neustadt arbeitet. „Kunst ist Leben und Leben ist Kunst“, lautet sein Motto. „Ich brauche Kunst, sie ist ein Teil von mir.“ In erster Linie male er aber für sich, dann „bringe ich es in die Welt hinaus“.

Gebe es die Möglichkeit, einer Person seiner Wahl ein Gemälde zu schenken, wäre der Auserwählte der spanische Filmregisseur Pedro Almodóvar. „In seinen Filmen finde ich mich wieder“, sagt Künstler Muñoz.