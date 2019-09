Sehkraft gleich null

Bremen - Von Steffen Koller. Mit der Aussage eines Augenarztes ist am Dienstag vor dem Bremer Landgericht der Prozess gegen einen 36-Jährigen fortgesetzt worden. Der Angeklagte soll seiner Ex-Freundin einen Kugelschreiber ins Auge gerammt und dabei ihren Tod billigend in Kauf genommen haben. Ursprünglich ging die Staatsanwaltschaft von versuchtem Totschlag aus, nun aber könnte dieser Vorwurf fallengelassen werden.

Die Kammer unter Vorsitz von Richter Jürgen Seifert gab gestern den rechtlichen Hinweis, dass der 36-jährige Kurde türkischer Abstammung möglicherweise nicht – wie es in der Anklage steht – wegen versuchten Totschlags verurteilt werde. Zu Prozessbeginn war die Staatsanwaltschaft noch von diesem Vorwurf ausgegangen, weil der Angeklagte „mit bedingtem Tötungsvorsatz“ gehandelt habe, hieß es seinerzeit. Doch dieser Tötungsvorsatz – also den Tod der Frau „billigend in Kauf“ genommen zu haben – hat sich nach Einschätzung des Gerichts bisher nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bestätigt. Daher komme eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Betracht. Dem Angeklagten droht auch in diesem Fall eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Die Anklage wirft dem Mann vor, seine damalige Lebensgefährtin in der Nacht auf den 27. Januar im Bus der Linie N 7 in den Schwitzkasten genommen und dann mindestens einmal mit einem Kugelschreiber in das linke Auge gestochen zu haben. Zuvor, so Staatsanwalt Florian Maaßen, habe der Angeklagte seiner Frau in der gemeinsamen Wohnung einen so heftigen Faustschlag versetzt, dass die 33-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus wollte. Auf dem Weg in die Klinik attackierte der Mann seine Ex-Partnerin, so die Anklage. Die damals achtjährige Tochter sah demnach alles mit an. Weil Fahrgäste einschritten, konnte wohl Schlimmeres verhindert werden. Das Motiv für den Angriff sei womöglich die bevorstehende Trennung der Frau gewesen, hieß es.

Nach Aussage eines Augenarztes, der die aus Syrien stammende Kurdin kurz nach dem Angriff behandelte, hat die 33-Jährige ihr Augenlicht so gut wie verloren. 0,5 Prozent Sehkraft seien übrig geblieben; das bedeute, dass sie Handbewegungen direkt vor ihrem Gesicht noch grob erkennen könne. Das oberste Ziel, so der Sachverständige, sei nun der Erhalt des Auges. „Die Netzhaut“, sagte der Arzt, „ist massiv vernarbt“ und löse sich in regelmäßigen Abständen ab. Nach und nach schrumpfe so das Auge, was letztlich bedeute, dass auf kurz oder lang das Einsetzen eines Kunstauges vonnöten sei. Nach Einschätzung des Mediziners hat der Täter mit „viel Kraft“ auf das Auge eingewirkt. Anders ließen sich die Verletzungen – das Auge war laut dem Sachverständigen „komplett durchstochen“ – nicht erklären. „Ein Auge gibt nicht so schnell nach“, verdeutlichte der Arzt sein Urteil. So lange das Auge weiter Flüssigkeit verliere, sich dadurch stetig der Augendruck verringere und das Auge somit weiter schrumpfe, seien Folgeoperationen notwendig.

Das für diesen Tag vorgesehene Plädoyer der Staatsanwaltschaft wurde nun auf Freitag verschoben. Dann kann sie zur rechtlichen Einordnung des Gerichts Stellung nehmen. Für Montag, 9. September, sind die Schlussvorträge von Nebenklage und Verteidigung eingeplant, so Richter Seifert. Wann das Urteil verkündet wird, steht noch nicht fest,