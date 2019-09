Bremen – Bremens Innenstadt verändert sich gegenwärtig so grundlegend wie lange nicht mehr. Auf der einen Seite stehen Projekte wie die „City-Galerie“ des Unternehmers Kurt Zech und der Brückenschlag vom Jacobs-Stammsitz an der Obernstraße über die Langenstraße zur Weser – das „Balge-Quartier“ des Investors Dr. Christian Jacobs. Auf der anderen Seite: Leerstände, Ein-Euro-Shops und Outlet-Stores.

Ein (momentan) sehr uneinheitliches Umfeld für Investitionen. Der Kölner Modekonzern Appelrath-Cüpper, seit 2016 im Besitz der britischen Beteiligungsgesellschaft Op-Capita, hat den Sprung in die Bremer City gleichwohl gewagt. Im „Ansgarihaus“ an der Obernstraße 55–71 (früher „Bremer Carrée“) öffnete dieser Tage die nunmehr 16. Appelrath-Cüpper-Filiale. Und mit Geschäftsleiterin Edith Malik steht hier eine waschechte Bremerin an der Spitze.

Von der Wäsche bis zur Oberbekleidung bietet Appelrath-Cüpper ausschließlich Damenmode – und zwar breit gefächert im Premium-Segment und im mittleren Preisbereich. Die Verkaufsfläche: „2 250 Quadratmeter auf zweieinhalb Etagen“, so Malik. Ist das nicht ein ungewöhnliches Wagnis in Zeiten des expandierenden Onlinehandels?

Malik sieht es so: „Sehen, anfassen, anprobieren – das habe ich im Internet nicht.“ Die Strategie von Appelrath-Cüpper sei es, das Onlinegeschäft und den stationären Handel miteinander zu verknüpfen. „Click & Collect“, so heißt das System hier.

Ein Kleidungsstück online bestellen und es sich in die Filiale liefern lassen – das ist die Idee. Denn in der Filiale, da kommen die klassischen Tugenden des Einzelhandels ins Spiel.

Fachberatung zum Beispiel, auf die Geschäftsleiterin Malik viel Wert legt. Sollte die online bestellte Bluse nicht passen oder nicht gefallen, kann die Kundin sich gleich eine Alternative zeigen lassen.

Sechs bis acht Quadratmeter große Kabinen sollen für eine entspannte Atmosphäre sorgen; Spiegel lassen sich im „Candlelight“-, aber auch im „Tageslicht“-Modus beleuchten. 30 Mitarbeiter beschäftigt die Bremer Appelrath-Cüpper-Filiale. Geplant sind auch Kundenberatungen mit Stylisten. „Da habe ich eine Verkäuferin zwei Stunden lang für mich.“

Viele Ideen also in den Räumen an der Ecke von Obernstraße und Ansgarikirchhof. Apropos – mit ihren Nachbarn (darunter Jens Ristedt vom Modehaus Ristedt) steht sie in Kontakt und Austausch, sagt Malik.

Es gehe darum, gemeinsam die Bremer Innenstadt voranzubringen, sich untereinander zu helfen. „Es ist eine wunderschöne City mit ihren historischen Gebäuden.“ Nur: „Es müssen Menschen in der Stadt unterwegs sein.“ Für den Handel sei das außerordentlich wichtig.

Edith Malik kennt Bremen gut, denn sie kommt von hier. Ihre Lehre machte sie im Modehaus Boecker (das es, wie einige vergleichbare mittelständische Häuser, nicht mehr gibt).

Nach ihrer Ausbildung arbeitete Malik elf Jahre bei Boecker, bevor sie 1997 zu Appelrath-Cüpper wechselte. Dort arbeitete sie unter anderem in Kiel und Hamburg (Mönckebergstraße). Zuletzt leitete sie die zweite Hamburger Filiale des Konzerns (Alstertal).

An ihrer neuen Wirkungsstätte in Bremen traf sie nun bereits auf Bekannte aus früheren Tagen. Edith Malik: „Es sind schon Kunden aus der Boecker-Zeit hier gewesen.“