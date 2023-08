Segeltour in die Karibik: Marcus Bulgrin nach einem Jahr zurück in Bremen

Von: Martin Kowalewski

Zurück in Bremen: Marcus Bulgrin auf der „Ikaika Noa“. An einem Sicherheitsgurt kann er sich befestigen – auf See sehr nützlich. © Kowalewski

Fast ein Jahr war Marcus Bulgrin mit seinem Segelboot unterwegs, tourte in der Karibik, schipperte dann nach Island. Nun ist er zurück in Bremen und hat einiges zu erzählen.

Bremen – Eine bunte Auswahl an Flaggen hängt am Mast der „Ikaika Noa“. Von Bremen in die Karibik, dann nach Island und zurück – fast ein Jahr war Marcus Bulgrin unterwegs. Mehr als 19 000 Kilometer hat er zurückgelegt. Die Flaggen aller besuchten Länder zeugen davon. Durch Überseegebiete sind auch die französische und niederländische Flagge dabei. Nun liegt das beschauliche Segelboot vom Typ „Monsun 31“ wieder im Europahafen in der Überseestadt.

Bulgrin zeigt einen Sicherheitsgurt, der an einer Seite des Schiffes entlangläuft. An dem hat er sich auf der Fahrt befestigt. Sicherheit, falls er über Bord geht – auf den Weiten des Meeres unverzichtbar. Ein Blick in die Kabine: Eine Lampe über einem Tisch ist noch festgebunden, damit sie nicht schwanken kann. Übriggebliebene Lebensmittel stapeln sich. Durch eine Tür geht es ins Bad und zu einer Schlafzelle am Bug für Nächte in ruhiger Hafenlage. Auf See schlief Bulgrin auf einer der Bänke im vorderen Teil der Kajüte oder, wenn das Schiff zu sehr schaukelte, auf dem Boden. An der Wand hängen das Satellitentelefon und eine Rettungsboje mit Verbindung zu Satelliten für den absoluten Notfall. In diesem würde eine Rettungsmeldung nach Bremen gesendet.

Marcus Bulgrin ein Jahr auf Segeltour: 5.500 Kilometer in 25 Tagen

Eine gewaltige Fahrt ist zu Ende gegangen: Am 8. August 2022 bricht der damals 49-Jährige von Burglesum auf und fährt über die Niederlande und Belgien nach Großbritannien, zunächst nach Eastbourne. Von Plymouth aus geht es weiter nach Teneriffa – im großen Bogen, um Regionen zu umfahren, in denen es zur damaligen Jahreszeit häufig zu Orca-Angriffen kommt. Dort macht Bulgrin (gut eineinhalb Monate) Pause, um die Hurrikan-Saison abzuwarten. Danach geht es über den Atlantik nach Granada, etwa 5.500 Kilometer in 25 Tagen. Eine vergleichsweise ruhige Fahrt mit dem Passat-Wind, erzählt er. Die Karibik ist erreicht (wir berichteten damals).

Der Abenteurer durchfährt die Karibik vier Monate lang. Auch seine Freundin reist an. Ein Traum geht in Erfüllung. Bulgrin feiert seinen 50. Geburtstag im Januar in der Karibik. „Morgens fährt man los. Abends – eine neue Insel, ein neues Land, eine neue Kultur“, schwärmt er. Sein Highlight: der Inselstaat Dominica. Eine Insel mit wenig Tourismus und noch sehr ursprünglich, erzählt der 50-Jährige begeistert. Und plaudert über „tolle Wasserfälle“ und „wenig Häfen“. „Meist ankert man in Ankerbuchten“, sagt Bulgrin. „Der Anker ins kristallklare Wasser, danach schwimmt man um das Boot. Das hat mich sehr bewegt.“ Am Ende der Tour gen Norden durch die Karibik stehen die Britischen Jungferninseln.

Von dort aus beginnt die längste Etappe der fast einjährigen Fahrt: knapp 9 000 Kilometer hoch nach Island – 43 Tage nonstop, unter weitaus schwierigeren Bedingungen als bisher, geht es von der Sonne ins Eis. Bulgrin muss kreuzen, viel Gegenwind. Dazu: viel Seegang. Er erinnert eine Lage etwa 1 000 Kilometer entfernt von Bermuda, auf halber Strecke nach Neufundland. Das Boot „stampft“. Zum Schlafen legt sich der 50-Jährige auf den Boden. „Ich dachte mir, der Natur bist Du egal. Wenn jetzt was kaputtgeht, bist Du alleine. Es war der Moment, wo ich gedacht habe, warum machst Du das eigentlich“, erzählt Bulgrin. Es geht nichts Wichtiges kaputt. Mit einer Nähmaschine an Bord flickt er ein Segel.

Er erlebt auch eine Flaute. Tagelang passiert nichts. Der Airbus-Ingenieur studiert die Wetterlage, um Ströme von Hoch- und Tiefdruckgebieten nutzen zu können. Knapp zwei Tage tuckert er, den Motor sparsam auf niedrigster Stufe, und erreicht eine Wetterlage, die ihn voranbringt.

Diesen beeindruckenden Wasserfall sah Segler Marcus Bulgrin in Island. © Bulgrin

Eine unheimliche Erfahrung macht der Segler rund 1 000 Kilometer entfernt von Neufundland, etwa auf der Höhe von New York. Das über seiner Schlafbank angebrachte AIS-Gerät, welches Schiffe in der Nähe mit ihrer Kennung abbildet, zeigt einen großen Frachter auf Kollisionskurs. Draußen: dichter Nebel. Bulgrin funkt den Frachter an. Zum Glück, die „Ikaika Noa“ wurde bereits entdeckt, erfährt er. Dicht, in nur etwa 200 Meter Abstand, passieren sich der kleine Segler und der riesige Frachter. Durch den dichten Nebel sieht der 50-Jährige ihn nicht. Aber er hört den Maschinenraum. „Ich fühlte mich dann klein und verletzlich in diesem kleinen Boot“, sagt er. Bei so einem Szenario bleiben nach der Entdeckung per AIS nur zehn bis 15 Minuten. „Ich fahre vier Knoten, ein Frachter 20“, erklärt Bulgrin.

Karibik und Island: Segeltörn dauert ein Jahr - Wale als friedliche Begleiter

Von einem Tag auf den anderen wird es eiskalt. „Ich musste mir schon ein Paar dicke Wollsocken zusätzlich überziehen“, sagt der Abenteurer. An Bord befindet sich zwar eine Dieselheizung, aber der Kraftstoff ist begrenzt. Doch dem stehen viele traumhafte Augenblicke gegenüber, auch auf diesem langen und schweren Streckenabschnitt. Er sieht Buckel- und Grindwale. Er zeigt im Gespräch auf seinem Handy einen Film: Wale schwimmen friedlich neben seinen Boot. Sie tauchen unter seinem Boot hindurch und auf der anderen Seite wieder auf, erzählt der Segler. Eine Erfahrung, die ihn berührt hat. Von Island führt der Törn zurück nach Bremen, wo er am 22. Juli ankommt – fast ein Jahr nach seinem Aufbruch.