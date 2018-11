Creditreform legt Schuldneratlas vor: Land Bremen und Bremerhaven ganz hinten

Bremen - Von Jörg Esser. Es bleibt, wie es seit gefühlten Ewigkeiten ist: Bremerhaven ist und bleibt die deutsche Schuldenhochburg. Von den 401 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland landet die Seestadt mit der höchsten Überschuldungsquote auf dem letzten Rang.

Und im Länderranking bleibt Bremen Schlusslicht. Das geht aus dem Schuldneratlas hervor, den die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag präsentierte. Die Überschuldungsquote in der Seestadt ist noch weiter gestiegen – um 0,42 Prozentpunkte auf 21,22 Prozent. Das heißt: Gut jeder fünfte erwachsene Bremerhavener kann seinen Lebensunterhalt auf absehbare Zeit nicht selbst bezahlen.

Als überschuldet gilt derjenige, dessen zu leistende monatliche Gesamtausgaben höher sind als seine Einnahmen, sagt Verena Dahlke, geschäftsführende Gesellschafterin von Creditreform Bremen. Bundesweit ist übrigens jeder zehnte Erwachsene überschuldet (6,9 Millionen, Quote: 10,04 Prozent). Zu den Hauptüberschuldungsgründen zählen vor allem Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung, Erkrankung sowie unwirtschaftliche Haushaltsführung.

So weit, so schlecht. Creditreform blickt mit seinem Schuldneratlas in die Republik und die kleinräumige Verteilung der Überschuldung innerhalb Deutschlands. Im Länderranking bleibt Bremen wie in den Vorjahren Schlusslicht mit einer Quote von 13,94 Prozent. Niedersachsen landet dabei mit rund 10,3 Prozent auf Rang acht. Spitzenreiter ist Bayern (7,43 Prozent) vor Baden-Württemberg (8,31). Dr. Peter Dahlke, Geschäftsleiter von Creditreform Bremen, spricht von einem „auffälligen Nord-Süd-Gefälle“.

Oslebshausen ganz am Ende

In der Rangliste der Landeshauptstädte liegt die Stadt Bremen mit einer Quote von 12,51 Prozent auf Platz elf und lässt damit unter anderem Hannover (12,74) hinter sich. Die beste Quote weist Mainz (7,87) vor München (8,82) aus. Ganz unten steht Wiesbaden (17,02).

Die Zahlen der Wirtschaftsauskunftei werden bis auf die Postleitzahlenbezirke heruntergebrochen. Und auch da gibt es wenig Bewegung. In Bremen liegt Oslebshausen mit einer Quote von 24,05 Prozent am tiefroten Ende der Überschuldungsskala.

Davor liegen die Gebiete Altstadt/Bahnhofsvorstadt (22,90) und Gröpelingen (21,92). Die wenigsten überschuldeten Erwachsenen leben in Neu-Schwachhausen/Riensberg (4,48), Arsten und Habenhausen (4,61) sowie Oberneuland (4,84). In Bremerhaven erreicht der Postleitzahlenbereich 27 576 (Lehe, Mitte) mit 39,16 Prozent die höchste Überschuldungsquote.

Bleibt der Blick ins Umland: Delmenhorst hat auffällig hohe Schuldnerquoten mit einem Spitzenwert von 21,68 Prozent. Die besten Werte rund um Bremen erzielen Borstel (5,02) Kirchlinteln (6,93) und Lilienthal (6,98), Stuhr meldet einen Wert von 7,11 Prozent, Weyhe liegt bei 7,83, Achim bei 8,06, Thedinghausen 8,25 und Syke bei 8,99. Hoya liegt mit einer Überschuldungsquote von 10,01 Prozent im Bundesschnitt, Verden mit 11,32 Prozent über Schnitt.