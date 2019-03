Kanuten kentern in der Weser: Seenotretter erfolgreich im Einsatz

Zwei Kanuten mussten am Freitag von der Feuerwehr Bremen aus der Weser gerettet werden. Sie waren mit ihrem Boot gekentert, einer klammerte sich anschließend an eine Kaimauer, der zweite wurde von einem anderen Boot aufgenommen.

Bremen - Der Bremer Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wurde gegen 14.50 Uhr gemeldet, dass ein Kanufahrer in der Weser nahe des Hohentorshafens gekentert sei und sich nicht mehr selbstständig retten kann. Aufgrund der Meldung rückten unter anderem Rettungstaucher und das Motorrettungsboot Seeadler an, auch die DLRG sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle wurden alarmiert.

Insgesamt waren laut Feuerwehr-Angaben elf Fahrzeuge mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort. Beim Eintreffen der Kräfte hatte sich ein Kanute bereits an eine Kaimauer gerettet und hielt sich an dieser fest.

Der sichtlich erschöpfte Kanute wurde von den Kollegen in das Motorrettungsboot gezogen und am Ufer dem Rettungsdienst übergeben. Nach einer Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Der zweite Kanute wurde von einem zufällig vorbeikommenden Sportboot aufgenommen und an Land gebracht. Dort wurde er von der Wasserschutzpolizei übernommen und dem Rettungsdienst übergeben.

Während der Einsatzzeit wurde der Schwerschifffahrtsverkehr auf der Weser bis etwa 16 Uhr gesperrt, heißt es abschließend vonseiten der Feuerwehr.

kom

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa